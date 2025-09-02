2 órája
Poloskainvázió ősszel: házi praktikák, amik tényleg működnek
Ez a rovar szinte életünk része, bár a bosszantó fajtából. A poloska nem csak nyáron, de ősszel is bezavar. A kertben a zöldségeket támadja, majd ahogy ott megszabadulnánk tőlük, házainkba költöznek be, ahogy hűvösebbre fordul az idő. Mit tehetünk a poloska ellen?
Ősszel szívesen költözik be házakba a poloska, hogy ott kiteleljen
Forrás: MW
Bosszantó, ha poloska kerül a lakásba, zavaró, ahogy pattog a falon, ha elnyomjuk, gyomorforgató bűzt áraszt magából. Szeptember-október környéke az őszi poloskainvázió időszaka, ilyenkor vonulnak téli pihenőre kedvelt helyeikre, az emberi építményekbe. Eljön, vagy inkább folytatódik a poloska elleni védekezés.
A poloska ősszel megszállja az otthonokat
A poloska fajtáinak egyike a hazákban őshonos bencepoloska, de elszaporodott már az amerikai zöld színű vándorpoloska és az ázsiai barnás márványospoloska, illetve további új beköltöző a nyugati levéllábú poloska.
Dénes Miklós lenti agrármérnök azt mondja: a poloskainvázió a globalizáció átka.
– Az idegen poloskafajok a 2000-es évek elején jelentek meg Zalában – folytatta. - A madarak valamelyest pusztítják ezeket, de igazán természetes ellenségük nincsen, ezek nem érkeztek meg velük. Le nem tarolják a növényeket, de visszaveszik a növény kondícióját, legyengíti. A vékonyhéjú gyümölcsöt, zöldséget ahol megbökik a szúró-szívó szájszervükkel, ott egy fakó folt keletkezik. Kibocsátanak egy enzimet és feloldják az alatta lévő növényi szövetet és ezáltal felveszik az ott lévő tápanyagot. A roncsolás miatt a termésnek rossz, kellemetlen íze lesz és másodlagos kórokozók, többnyire penészgombák telepednek meg rajt.
A poloskák egész nyáron a kertekben és a természetben élnek, majd mikor lehűl az idő, biztonságos rejtekhelyet keresnek, így tömegesen vándorolnak be a házakba és más védett helyekre, ami gyakran jelentős problémát okoz.
Miért nehéz megszabadulni tőlük?
A poloskák egyik legnagyobb fegyvere a szagkibocsátás. Ha megfogjuk vagy eltapossuk őket, erős, büdös anyagot engednek ki, amit szinte lehetetlen elviselni. Bár nem csípnek és nem terjesztenek betegséget, a tömeges megjelenésük, valamint a szaguk miatt sokak életét megkeserítik.
Így zárjuk ki a poloskát a házból
A hűvös idő beálltával a növényeken élő poloskák megindulnak telelni, a legkisebb réseken át is bejutva a lakásokba. Több megoldás is van a poloska ellen. A védekezés érdekében fontos a réseket betömni, a függönyöket behúzni, és természetes riasztókat, például fokhagyma- vagy citrusos kivonatot, illetve illóolajokat használni.
Ezek a jó riasztószerek
Poloska ellen természetes praktikák is működnek, érdemes tudni, hogy mit utál a poloska.
- Fokhagyma: Keverjen fokhagymaport vagy aprított fokhagymát vízbe, és permetezze a poloskák által érintett területekre.
- Citrusok: A citrusolajjal átitatott vattakorongok vagy a vizes oldat is segíthet a poloska elűzésében.
- Illóolajok: Borsmenta, levendula vagy eukaliptusz illóolajaival kezelje az ablakpárkányokat.
- Ecetes víz: Az ecetes víz szintén hatékonyan távol tartja a poloskákat.
- Ruhák átvizsgálása: Mielőtt bevinné a ruhákat az erkélyről vagy a kertből, alaposan rázza ki őket, mivel a poloskák szeretnek rátelepedni.
- Feltörlés: Az ablakokat és ajtókat moshatja át szappanos vízzel, ez elcsúsztatja a poloskákat, amelyek így leválhatnak a felületről.
- Poloskacsapda: A sárga ragacslapon nem csupán levéltetvek, hanem a poloskák ellen is hatékonyak, mivel vonzza őket a szín.
A kertekben a poloska ellen permetszer is használható. A kiskerti növényvédő szerek közt a poloska ellen a piretroid és a neonikotinoid hatóanyagúak elérhetők a gazdák számára.
