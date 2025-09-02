Poloskainvázió ősszel: házi praktikák, amik tényleg működnek

Bosszantó, ha poloska kerül a lakásba, zavaró, ahogy pattog a falon, ha elnyomjuk, gyomorforgató bűzt áraszt magából. Szeptember-október környéke az őszi poloskainvázió időszaka, ilyenkor vonulnak téli pihenőre kedvelt helyeikre, az emberi építményekbe. Eljön, vagy inkább folytatódik a poloska elleni védekezés.

Jól záródó ablakok és szúnyogháló mint jó védekezés a poloska ellen

A poloska ősszel megszállja az otthonokat

A poloska fajtáinak egyike a hazákban őshonos bencepoloska, de elszaporodott már az amerikai zöld színű vándorpoloska és az ázsiai barnás márványospoloska, illetve további új beköltöző a nyugati levéllábú poloska.

Dénes Miklós lenti agrármérnök azt mondja: a poloskainvázió a globalizáció átka.

– Az idegen poloskafajok a 2000-es évek elején jelentek meg Zalában – folytatta. - A madarak valamelyest pusztítják ezeket, de igazán természetes ellenségük nincsen, ezek nem érkeztek meg velük. Le nem tarolják a növényeket, de visszaveszik a növény kondícióját, legyengíti. A vékonyhéjú gyümölcsöt, zöldséget ahol megbökik a szúró-szívó szájszervükkel, ott egy fakó folt keletkezik. Kibocsátanak egy enzimet és feloldják az alatta lévő növényi szövetet és ezáltal felveszik az ott lévő tápanyagot. A roncsolás miatt a termésnek rossz, kellemetlen íze lesz és másodlagos kórokozók, többnyire penészgombák telepednek meg rajt.

A poloskák egész nyáron a kertekben és a természetben élnek, majd mikor lehűl az idő, biztonságos rejtekhelyet keresnek, így tömegesen vándorolnak be a házakba és más védett helyekre, ami gyakran jelentős problémát okoz.

Miért nehéz megszabadulni tőlük?

A poloskák egyik legnagyobb fegyvere a szagkibocsátás. Ha megfogjuk vagy eltapossuk őket, erős, büdös anyagot engednek ki, amit szinte lehetetlen elviselni. Bár nem csípnek és nem terjesztenek betegséget, a tömeges megjelenésük, valamint a szaguk miatt sokak életét megkeserítik.

Így zárjuk ki a poloskát a házból

A hűvös idő beálltával a növényeken élő poloskák megindulnak telelni, a legkisebb réseken át is bejutva a lakásokba. Több megoldás is van a poloska ellen. A védekezés érdekében fontos a réseket betömni, a függönyöket behúzni, és természetes riasztókat, például fokhagyma- vagy citrusos kivonatot, illetve illóolajokat használni.