A kommunisták elitképző iskolájára bukkantak nem messze Zalától (galéria, videó)

A politikai iskola Zala vármegye közelében, Horvátországban található. Az Yvette Urbex Facebook oldal egy történetet is írt a helyről: a politikai iskolában a marxizmus‐leninizmus volt a középpontban. Ez az intézmény nem volt más, mint a kommunista párt legbelsőbb köreinek elitképzője. A jövőbeli pártkatonákat, vezetőket, politikusokat itt nevelték. Magasan elkötelezett kommunista pártkáderek elméleti képzése folyt itt marxista‐leninista elvek alapján, ami nem is tananyag volt, hanem életforma. Az iskola zárt rendszerként működött, ahova kívülállók nem léphettek be.

A politikai iskola egykori bárpultjának székei új, természetes, mohaborítást kaptak

Fotó: Yvette Urbex

Politikai iskola: Tito szülőfaluja

Portálunk annyit kiderített, hogy a politikai iskola Zágrábtól 45 kilométerre északnyugatra, közvetlenül a szlovén határ mellett, a Szutla folyó partján található. És nem mellesleg itt született 1892. május 25-én Josip Broz Tito partizánvezér, később jugoszláv forradalmár és államfő, így talán nem véletlen, hogy az iskolát itt építették fel.

Az egykori moziterem székei szétrohadtak

Fotó: Yvette Urbex

Elporladnak az emlékek

A fotókon jól látszik, hogy az épület mára teljesen elhanyagolt lett, amit csak lehetett, már kipakoltak belőle. Az épületet tulajdonképpen visszavette a természet, az ablakok kitörtek, a napfény az esővel együtt könnyedén utat talál magának. Az ilyen tereket szinte mindenütt páfrányok és mohák borítják. Az egykori moziterem szinte teljesen megsemmisült, a székek szétrohadtak, a konyha, a folyósok állapota mind az elmúlásról tanúskodik.