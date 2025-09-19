Tisztában van azzal, hogy mennyit keres a települését irányító polgármester? Most megtudhatja!

A polgármesteri javadalmazások összege – miután közpénzről van szó – minden település esetében nyilvános kell, hogy legyen, erről jogszabály rendelkezik. A fizetések megállapítása a rendszerváltás óta több alkalommal változott. A parlament legutóbb 2024-ben fogadott el törvénymódosítást, aminek értelmében a főállású polgármesteri fizetések összegét a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez igazítják, az adott település lakosságszámának vagy közigazgatási besorolásának függvényében.

Mennyi egy polgármesteri fizetés?

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Mennyi volt a bruttó átlagkereset?

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a bruttó átlagkereset 2024-ben 667.365 forint, azaz 2025. július elsejétől ehhez kell igazítani a polgármesterek javadalmazását. A fizetésemelésekről az önkormányzatoknak kellett határozatot hozniuk, ugyanakkor miután a magasabb rendű jogszabály pontosan előírja a javadalmazás megállapításának módját, így attól sem magasabb, sem alacsonyabb összeg meghatározásával eltérni nem lehetett. Miután a bruttó átlagkereset a 2023-ra megállapított 589.114 forintról 667.365 forintra emelkedett, így a polgármesteri fizetések is ennek arányában, több mint 13 százalékkal növekedtek.

Így alakulnak a polgármesteri fizetések

Ezen törvénymódosítás alapján a megyei jogú városok polgármesterei – lakosságszámtól függetlenül – a megbízatásuk időtartamára a nemzetgazdasági átlagkereset négy és félszeresének megfelelő összegű illetményre jogosultak havonta. Ez jelenleg valamivel több, mint hárommillió (pontosan 3.003.142,5) forint. Zalában két település, Zalaegerszeg és Nagykanizsa tartozik ebbe a kategóriába. Amennyiben nem megyei jogú városok lennének, úgy lélekszám alapján a polgármestereik fizetését is jelentősen alacsonyabb összegben, 2 millió 335 ezer 777 forintban határozná meg a jogszabály.

A 10.001 és 30 ezer fő közötti lakosságszámú települések polgármestereinek fizetése 2.002.095 forintra emelkedett. Zalában egy ilyen város, Keszthely található.

Az 5001 és 10 ezer fő közötti lakosságszámú települések esetében 1.668.412,5 forintban állapítja meg a jogszabály a főállású polgármesterek fizetését.

A 2001 és 5 ezer fő közötti lakosságszámú települések esetében – függetlenül attól, hogy rendelkezik-e városi ranggal vagy sem – 1 millió 501 ezer 571 forint az összeg.

Az 1501 és 2 ezer fő közötti lakosságszámú települések főállású polgármesterei 1 millió 334 ezer 730 forint fizetésre jogosultak, az 501 és 1500 fő közöttieké 1 millió 167 ezer 889 forintra, de még az 500 lélekszám alatti települések főállású polgármestereinek fizetése is túllépi az egymilliós álomhatárt (pontosan 1.001.045,5 forint).

Költségtérítésre jogosultak

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti összegek bruttó fizetésként értendőek, továbbá csak a főállású polgármesterekre vonatkoznak. A társadalmi megbízatású – tehát nem főállású – polgármesterek tiszteletdíját ugyancsak a települések lélekszámához mérten állapítják meg. Ezek összege az adott kategóriához sorolt főállású polgármesterek illetményének 50 százaléka, amiről – a képviselő-testülethez benyújtott írásbeli nyilatkozatával – részben vagy akár teljes egészében is lemondhat az érintett. A javadalmazásukon felül mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású polgármesterek jogosultak továbbá az illetményük vagy tiszteletdíjuk 15 százalékában meghatározott összegű, ugyancsak havonta járó költségtérítésre is.