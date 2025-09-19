1 órája
Tisztában van azzal, hogy mennyit keres a települését irányító polgármester? Most megtudhatja!
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2025. július elsejével ismét jelentősen emelkedhetett a településvezetők javadalmazása. A polgármesteri fizetések összegét a jelenlegi gyakorlat szerint egy 2024-ben elfogadott törvénymódosítás alapján számolják ki, amelynek alapját a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset adja.
A polgármesteri javadalmazások összege – miután közpénzről van szó – minden település esetében nyilvános kell, hogy legyen, erről jogszabály rendelkezik. A fizetések megállapítása a rendszerváltás óta több alkalommal változott. A parlament legutóbb 2024-ben fogadott el törvénymódosítást, aminek értelmében a főállású polgármesteri fizetések összegét a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez igazítják, az adott település lakosságszámának vagy közigazgatási besorolásának függvényében.
Mennyi volt a bruttó átlagkereset?
A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a bruttó átlagkereset 2024-ben 667.365 forint, azaz 2025. július elsejétől ehhez kell igazítani a polgármesterek javadalmazását. A fizetésemelésekről az önkormányzatoknak kellett határozatot hozniuk, ugyanakkor miután a magasabb rendű jogszabály pontosan előírja a javadalmazás megállapításának módját, így attól sem magasabb, sem alacsonyabb összeg meghatározásával eltérni nem lehetett. Miután a bruttó átlagkereset a 2023-ra megállapított 589.114 forintról 667.365 forintra emelkedett, így a polgármesteri fizetések is ennek arányában, több mint 13 százalékkal növekedtek.
Így alakulnak a polgármesteri fizetések
Ezen törvénymódosítás alapján a megyei jogú városok polgármesterei – lakosságszámtól függetlenül – a megbízatásuk időtartamára a nemzetgazdasági átlagkereset négy és félszeresének megfelelő összegű illetményre jogosultak havonta. Ez jelenleg valamivel több, mint hárommillió (pontosan 3.003.142,5) forint. Zalában két település, Zalaegerszeg és Nagykanizsa tartozik ebbe a kategóriába. Amennyiben nem megyei jogú városok lennének, úgy lélekszám alapján a polgármestereik fizetését is jelentősen alacsonyabb összegben, 2 millió 335 ezer 777 forintban határozná meg a jogszabály.
- A 10.001 és 30 ezer fő közötti lakosságszámú települések polgármestereinek fizetése 2.002.095 forintra emelkedett. Zalában egy ilyen város, Keszthely található.
- Az 5001 és 10 ezer fő közötti lakosságszámú települések esetében 1.668.412,5 forintban állapítja meg a jogszabály a főállású polgármesterek fizetését.
- A 2001 és 5 ezer fő közötti lakosságszámú települések esetében – függetlenül attól, hogy rendelkezik-e városi ranggal vagy sem – 1 millió 501 ezer 571 forint az összeg.
- Az 1501 és 2 ezer fő közötti lakosságszámú települések főállású polgármesterei 1 millió 334 ezer 730 forint fizetésre jogosultak, az 501 és 1500 fő közöttieké 1 millió 167 ezer 889 forintra, de még az 500 lélekszám alatti települések főállású polgármestereinek fizetése is túllépi az egymilliós álomhatárt (pontosan 1.001.045,5 forint).
Költségtérítésre jogosultak
Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti összegek bruttó fizetésként értendőek, továbbá csak a főállású polgármesterekre vonatkoznak. A társadalmi megbízatású – tehát nem főállású – polgármesterek tiszteletdíját ugyancsak a települések lélekszámához mérten állapítják meg. Ezek összege az adott kategóriához sorolt főállású polgármesterek illetményének 50 százaléka, amiről – a képviselő-testülethez benyújtott írásbeli nyilatkozatával – részben vagy akár teljes egészében is lemondhat az érintett. A javadalmazásukon felül mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású polgármesterek jogosultak továbbá az illetményük vagy tiszteletdíjuk 15 százalékában meghatározott összegű, ugyancsak havonta járó költségtérítésre is.