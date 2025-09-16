Egy baráti beszélgetés lenyomata maradt az utcán a zalai városban

Három, vélhetően alkoholos itallal teli műanyag pohár egyensúlyozik napok óta Nagykanizsán az Erzsébet-tér és a Rozgonyi utca egyik korlátján. A 19. Kanizsai bor- és dödöllefesztivál pénteki vagy szombati napján néhány barát beszélgethetett két pohár bor és egy meggyes sör társaságában. Bár a fesztivál három napja befejeződött, a poharak rendíthetetlenül kitartanak. Az időjárás változásai sem billentették ki azokat a helyükről, most érkezik Nagykanizsára az eső, ami felvizezi az italokat. Ugyan eddig sem kívánta meg senki...