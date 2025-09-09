szeptember 9., kedd

Híres magyar fotósoknak nyílik kiállítása a zalai városban

Címkék#Thúry György Múzeum#fotóművész#fotográfus

Benedek Bálint
A fotósok közös kiállítása a nagykanizsai Plakátházban lesz

Fotó: archív/Szakony Attila

Nagykanizsán a Plakátházban szeptember 11-én csütörtökön 16.30 órakor nyílik meg Keleti Éva, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar fotográfus és a nagykanizsai születésű Vadas Ernő fotóművészek kiállítása. Az ingyenesen látogatható tárlaton a vendégeket dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója köszönti, majd a kiállítást Eifert János Balogh Rudolf-díjas fotóművész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállításon a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI két tanára, Mázsa Regina Sára (hegedű) és Markó Katalin (zongora) ad műsort.

 

