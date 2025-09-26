szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+15
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alumni találkozó

2 órája

Ötven éve végeztek az egykori üzemgazdász hallgatók - Zalaegerszegen találkozott a nagy csapat

Címkék#ünnepség#évfolyam#emlék

Különleges jubileumot ünnepeltek szeptember 20-án a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában. Az Innovációs és Tudásközpont adott otthont annak az eseménynek, amelyen az 1975-ben végzett üzemgazdász évfolyam tagjai gyűltek össze 50 éves találkozójuk alkalmából.

Jóna István
Ötven éve végeztek az egykori üzemgazdász hallgatók - Zalaegerszegen találkozott a nagy csapat

A jubileumi rendezvény résztvevői, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola egykori hallgatói

Fotó: Jóna István

Az ünnepségre 34 egykori hallgató tért vissza, akik felelevenítették közös emlékeiket, és együtt emlékeztek azokra a tanárokra, társakra, akik meghatározták diákéveiket. A résztvevők tanulmányaikat 1972-ben kezdték a Zárda épületében, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetében.

Dr. Joó István dékán átadja a díszoklevelet Hirth Károlynak. Fotó: Jóna István

A program dr. Joó István, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánjának köszöntőjével indult. Hangsúlyozta: mindig nagy öröm, ha az egykori hallgatók visszatérnek, és szívesen látják őket a jövőben is az intézmény rendezvényein. A volt diákok nevében Hirth Károly osztotta meg megható visszaemlékezését a közös évekről, kiemelve a szakmai és baráti kötelékek jelentőségét.

Díszoklevelet vehettek  át az egykori hallgatók

A jubileum részeként az egykori hallgatók díszmappában vehették át 50 éves díszoklevelüket. Az intézmény azok számára is elkészítette az okleveleket, akik nem tudtak személyesen részt venni. Megható pillanatot jelentett, amikor a vendégek virágcsokorral köszöntötték Dr. Molnár Máténé Jolikát, az évfolyam egykori oktatóját.

A találkozó zárásaként a résztvevők közösen megtekintették a zalaegerszegi gazdászképzés 50 éves jubileumára készült emlékvideót, majd csoportkép készült. A nap további részében a Vén Diófa étteremben folytatódott az ünneplés, délután pedig városnézés keretében fedezték fel újra Zalaegerszeget. Az esemény nemcsak a közös múlt felidézéséről, hanem a közösség összetartó erejéről is szólt – bizonyítva, hogy az egyetemi évek során kialakult kapcsolatok valóban egy életre szólnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu