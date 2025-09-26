Ötven éve végeztek az egykori üzemgazdász hallgatók - Zalaegerszegen találkozott a nagy csapat

Az ünnepségre 34 egykori hallgató tért vissza, akik felelevenítették közös emlékeiket, és együtt emlékeztek azokra a tanárokra, társakra, akik meghatározták diákéveiket. A résztvevők tanulmányaikat 1972-ben kezdték a Zárda épületében, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetében.

Dr. Joó István dékán átadja a díszoklevelet Hirth Károlynak. Fotó: Jóna István

A program dr. Joó István, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánjának köszöntőjével indult. Hangsúlyozta: mindig nagy öröm, ha az egykori hallgatók visszatérnek, és szívesen látják őket a jövőben is az intézmény rendezvényein. A volt diákok nevében Hirth Károly osztotta meg megható visszaemlékezését a közös évekről, kiemelve a szakmai és baráti kötelékek jelentőségét.

Díszoklevelet vehettek át az egykori hallgatók

A jubileum részeként az egykori hallgatók díszmappában vehették át 50 éves díszoklevelüket. Az intézmény azok számára is elkészítette az okleveleket, akik nem tudtak személyesen részt venni. Megható pillanatot jelentett, amikor a vendégek virágcsokorral köszöntötték Dr. Molnár Máténé Jolikát, az évfolyam egykori oktatóját.

A találkozó zárásaként a résztvevők közösen megtekintették a zalaegerszegi gazdászképzés 50 éves jubileumára készült emlékvideót, majd csoportkép készült. A nap további részében a Vén Diófa étteremben folytatódott az ünneplés, délután pedig városnézés keretében fedezték fel újra Zalaegerszeget. Az esemény nemcsak a közös múlt felidézéséről, hanem a közösség összetartó erejéről is szólt – bizonyítva, hogy az egyetemi évek során kialakult kapcsolatok valóban egy életre szólnak.