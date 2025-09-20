1 órája
Még csak gimnazista, de már a pénz igazi mestere: mindenkit maga mögé utasított az országos versenyen a zalai diáklány
Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) az idén hetedszer rendezte meg az ország egyik legnépszerűbb, középiskolásoknak szóló pénzügyi versenyét mintegy 3 millió forint összdíjazással. Zala vármegye kiemelkedően szerepelt a Pénzmesterek a versenyben: a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium diákja, Szili Magda lett az országos első helyezett, sőt, az esszéírói kategóriában is diadalmaskodott, de az intézmény több tanulója is díjat kapott. Rinfel Mónika, az iskola pedagógusa is elismerésben részesült, hiszen ő készítette fel a verseny első helyezettjét.
A középiskolások pénzügyi tudatosságát fejlesztő Pénzmesterek vetélkedőt az ÖPOSZ 2019-ben indította útjára. Az elmúlt években több mint 10 000 diák kapcsolódott be a játékba, amelyben idén is több ezren vettek részt. A döntőben tíz középiskola tanulói mérték össze tudásukat, és 4 versenyző ért el kiemelkedő, 100 százalékos eredményt. Végül 18 középiskolás diák, 3 felkészítő tanár és 3 iskola részesült elismerésben. A nagylelkű támogatóknak köszönhetően összesen 35 díj talált gazdára. A diákok mellett az őket felkészítő pedagógusok és iskolák a Nemzetgazdasági Minisztériumban vehették át a díjakat és az elismerő okleveleket. A megmérettetés fő támogatója 2025-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) volt, a verseny fővédnöke pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
A 2025-ös verseny országos győztese Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium), a második helyezett Nyul Evelin (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg), a harmadik helyezett pedig Macsinga Ákos (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) lett. A diákok összpontszáma alapján a legeredményesebb iskola címet a budapesti BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum kapta, míg a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum lett az év legeredményesebb vidéki intézménye. A legdinamikusabb új iskola díját a fővárosi BGSZC II. Rákóczi Ferenc Technikum érdemelte ki, hiszen innen érkezett a legtöbb új résztvevő.
A legtöbb diákot felkészítő tanár Krammer Kármen (Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum), míg a verseny történetének legeredményesebb pedagógusa Kiss Zoltán (Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg) lett. A verseny első helyezettjét felkészítő tanárnak járó elismerést Rinfel Mónika (Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg) vehette át.
„A Pénzmesterek révén minden évben sikeresen támogatjuk egyik legfontosabb célunkat: ráébreszteni a fiatalokat arra, hogy nem lehet elég korán elkezdeni az öngondoskodást és a pénzügyi tudatosság fejlesztését. A verseny játékos formában ad át olyan alapvető, a mindennapi életben is hasznos tudást, amely nemcsak a diákoknak, hanem családjaiknak is értékes lehet” – hangsúlyozta a díjátadón Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.
A Pénzmesterek verseny különdíjai
Pénzügyi ismeretek kategória:
- Nagy Bálint (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 1. hely
- Antal Katalin (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 2. hely
- Halog Emília (Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum) – 3. hely
Tőzsde kategória:
• Macsinga Ákos (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 1. hely
• Vincze Emma (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 2. hely
• Kolozsvári Vilmos (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 3. hely
Nyugdíjpénztár kategória:
• Molnár Eszter Sára (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 1. hely
• Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 2. hely
• Giczi Lilien (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 3. hely
Egészségpénztár kategória:
• Somogyi Sára Gréta (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 1. hely
• Táncsics Mandel (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 2. hely
• Ozsváth Panka (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 3. hely
Esszéíró verseny („Stabil befektetés” témában):
• Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 1. hely
• Antal Katalin (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – különdíj
Esszéíró verseny („Öngondoskodás” témában):
• Antal Katalin (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 1. hely
• Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 2. hely
• Nagy Bálint (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) – 3. hely
• Ircsik Márk (Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum) – 3. hely
Esszéíró verseny („Alapkezelő” témában):
• Kiss Anna Zsófia (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 1. hely
• Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) – 2. hely
• Antal Péter Dániel (Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gyöngyös) – 3. hely
A Pénzmesterek versenyben a Zrínyi-gimnázium hagyományosan jól szerepel, a diákok az elmúlt években számos díjat elhoztak már a megmérettetésről, és tanáruk, Rinfel Mónika munkáját sem először ismerték el.
Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat kapott a Zrínyi-gimnázium pedagógusa, Rinfel Mónika
