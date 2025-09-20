Még csak gimnazista, de már a pénz igazi mestere: mindenkit maga mögé utasított az országos versenyen a zalai diáklány

A középiskolások pénzügyi tudatosságát fejlesztő Pénzmesterek vetélkedőt az ÖPOSZ 2019-ben indította útjára. Az elmúlt években több mint 10 000 diák kapcsolódott be a játékba, amelyben idén is több ezren vettek részt. A döntőben tíz középiskola tanulói mérték össze tudásukat, és 4 versenyző ért el kiemelkedő, 100 százalékos eredményt. Végül 18 középiskolás diák, 3 felkészítő tanár és 3 iskola részesült elismerésben. A nagylelkű támogatóknak köszönhetően összesen 35 díj talált gazdára. A diákok mellett az őket felkészítő pedagógusok és iskolák a Nemzetgazdasági Minisztériumban vehették át a díjakat és az elismerő okleveleket. A megmérettetés fő támogatója 2025-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) volt, a verseny fővédnöke pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Pénzmesterek díjátadója Fotó: ÖPOSZ

A 2025-ös verseny országos győztese Szili Magda (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium), a második helyezett Nyul Evelin (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg), a harmadik helyezett pedig Macsinga Ákos (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg) lett. A diákok összpontszáma alapján a legeredményesebb iskola címet a budapesti BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum kapta, míg a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum lett az év legeredményesebb vidéki intézménye. A legdinamikusabb új iskola díját a fővárosi BGSZC II. Rákóczi Ferenc Technikum érdemelte ki, hiszen innen érkezett a legtöbb új résztvevő.

A legtöbb diákot felkészítő tanár Krammer Kármen (Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum), míg a verseny történetének legeredményesebb pedagógusa Kiss Zoltán (Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg) lett. A verseny első helyezettjét felkészítő tanárnak járó elismerést Rinfel Mónika (Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg) vehette át.

„A Pénzmesterek révén minden évben sikeresen támogatjuk egyik legfontosabb célunkat: ráébreszteni a fiatalokat arra, hogy nem lehet elég korán elkezdeni az öngondoskodást és a pénzügyi tudatosság fejlesztését. A verseny játékos formában ad át olyan alapvető, a mindennapi életben is hasznos tudást, amely nemcsak a diákoknak, hanem családjaiknak is értékes lehet” – hangsúlyozta a díjátadón Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.