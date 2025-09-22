Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be hétfő délután, hogy elhunyt dr. Paulik Lászlóné dr. Kiss Ilona, volt megyei főorvos, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja jogelődjének első igazgatója. Balaicz Zoltán ezzel ma a második halálhírt tette közzé, délelőtt dr. Ribiczey Pál nyugalmazott osztályvezető főorvos, Zalaegerszeg korábbi alpolgármestere haláláról is ő számolt be.

Forrás: Balaicz Zoltán Facebook-oldala