Gyászhír

1 órája

Elhunyt dr. Paulik Lászlóné dr. Kiss Ilona

Címkék#gyászhír#egészségügy#önkormányzat

Zala vármegye közéletének újabb meghatározó alakja távozott.

Gyuricza Ferenc

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be hétfő délután, hogy elhunyt dr. Paulik Lászlóné dr. Kiss Ilona, volt megyei főorvos, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja jogelődjének első igazgatója. Balaicz Zoltán ezzel ma a második halálhírt tette közzé, délelőtt dr. Ribiczey Pál nyugalmazott osztályvezető főorvos, Zalaegerszeg korábbi alpolgármestere haláláról is ő számolt be. 

Dr. Paulik Lászlóné dr. Kiss Ilona
Dr. Paulik Lászlóné dr. Kiss Ilona
Forrás: Balaicz Zoltán Facebook-oldala

 

 

