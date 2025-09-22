Gyászhír
1 órája
Elhunyt dr. Paulik Lászlóné dr. Kiss Ilona
Zala vármegye közéletének újabb meghatározó alakja távozott.
Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be hétfő délután, hogy elhunyt dr. Paulik Lászlóné dr. Kiss Ilona, volt megyei főorvos, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja jogelődjének első igazgatója. Balaicz Zoltán ezzel ma a második halálhírt tette közzé, délelőtt dr. Ribiczey Pál nyugalmazott osztályvezető főorvos, Zalaegerszeg korábbi alpolgármestere haláláról is ő számolt be.
