Olaj- és gázipari emlék

1 órája

Öt éve Zalából lopták el – azóta sem került elő ez a becses ereklye, s még a kiállítóhely is bezárt

Címkék#Magyar Olaj- és Gázipari#lopás#ereklye#bűncselekmény#múzeum

Továbbra sem tudni, hol lehet a magyar olajipar egyik fontos ereklyéje, amit a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum bázakerettyei telephelyéről vittek el betöréses lopás során. A hazai szénhidrogén-bányászat legjelentősebb alakjának számító Papp Simon tiszti kardja öt évvel ezelőtt tűnt el.

Gyuricza Ferenc

A világ egyik legjobb olajkutatójaként ismert Papp Simon tiszti kardja a hazai szénhidrogén-bányászat számos további tárgyi emlékével és dokumentumával együtt a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum azon bázakerettyei telephelyén volt látható, amely a 7537-es, azaz a Lenti és Borsfa közötti, valamint a budafai arborétumhoz vezető 7542-es utak kereszteződésében található. A MOL Nyrt. tulajdonában lévő bázis nemcsak múzeumi kiállítóhelyként működött, de olajkutak is találhatóak itt, azért elvileg napi rendszerességgel ellenőrizték a telephelyet. A tiszti kard innen tűnt el több mint öt évvel ezelőtt. Mint akkor megírtuk, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum bázakerettyei telephelyére ismeretlen tettes tört be, s onnan csupán egyetlen tárgyat, a Papp Simon bányászegyenruhájához tartozó tiszti kardot vitte el, amelynek eszmei értéke a szénhidrogén-bányászatban dolgozók számára felbecsülhetetlen. Az ereklye felkutatása érdekében a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum magánszemélyekkel és civil szervezetekkel összefogva nyomravezetői díjat is felajánlott, eredménytelenül.

Papp Simon tiszti kardja, amit öt évvel ezelőtt loptak el
Papp Simon tiszti kardja, amit öt évvel ezelőtt loptak el
Forrás: Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum

A nyomravezetői díj felajánlása sem segített

- Több mint öt év telt el a betörés óta, ám a tiszti kardot azóta sem sikerült megtalálni – mondta megkeresésünkre Csatlós Csilla, Bázakerettye korábbi polgármestere, aki egyike volt a nyomravezetői díj felajánlóinak. – A rendőrség azóta lezárta az ügyet, így sok esélyt már nem látunk arra, hogy valaha előkerüljön az ereklye.

Az egykori múzeumi telephely, ahol Papp Simon tiszti kardja is látható volt
Az egykori múzeumi telephely, ahol Papp Simon tiszti kardja is látható volt
Fotó: Gyuricza Ferenc

Csak Papp Simon tiszti kardja tűnt el

Csatlós Csilla hozzátette: véleményük szerint célzott betöréses lopás történt, azaz kifejezetten a tiszti kard megszerzésére irányult a bűncselekmény. A kiállítóhelyen ugyanis sokkal értékesebb tárgyi emlékeket is őriztek – például Papp Simon kézzel írt naplóját – ám azokat nem vitte el az elkövető. A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum bázakerettyei telephelyét az eset óta bezárták. Ennek nincs köze a bűncselekményhez, azért került sor a kiállítóhely felszámolására, mert a telephelyet mintegy húsz éven keresztül üzemeltető Budafaluus Bt. megszüntette tevékenységét. A bezárás gondolata tulajdonképpen már öt évvel ezelőtt felmerült, a betöréses lopásra éppen az átállás ideje alatt került sor.

A múzeumi telephely már bezárt, de a tábla még a helyén
A múzeumi telephely már bezárt, de a tábla még a helyén
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

 

