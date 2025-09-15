Öt éve Zalából lopták el – azóta sem került elő ez a becses ereklye, s még a kiállítóhely is bezárt

A világ egyik legjobb olajkutatójaként ismert Papp Simon tiszti kardja a hazai szénhidrogén-bányászat számos további tárgyi emlékével és dokumentumával együtt a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum azon bázakerettyei telephelyén volt látható, amely a 7537-es, azaz a Lenti és Borsfa közötti, valamint a budafai arborétumhoz vezető 7542-es utak kereszteződésében található. A MOL Nyrt. tulajdonában lévő bázis nemcsak múzeumi kiállítóhelyként működött, de olajkutak is találhatóak itt, azért elvileg napi rendszerességgel ellenőrizték a telephelyet. A tiszti kard innen tűnt el több mint öt évvel ezelőtt. Mint akkor megírtuk, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum bázakerettyei telephelyére ismeretlen tettes tört be, s onnan csupán egyetlen tárgyat, a Papp Simon bányászegyenruhájához tartozó tiszti kardot vitte el, amelynek eszmei értéke a szénhidrogén-bányászatban dolgozók számára felbecsülhetetlen. Az ereklye felkutatása érdekében a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum magánszemélyekkel és civil szervezetekkel összefogva nyomravezetői díjat is felajánlott, eredménytelenül.

Papp Simon tiszti kardja, amit öt évvel ezelőtt loptak el

Forrás: Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum

A nyomravezetői díj felajánlása sem segített

- Több mint öt év telt el a betörés óta, ám a tiszti kardot azóta sem sikerült megtalálni – mondta megkeresésünkre Csatlós Csilla, Bázakerettye korábbi polgármestere, aki egyike volt a nyomravezetői díj felajánlóinak. – A rendőrség azóta lezárta az ügyet, így sok esélyt már nem látunk arra, hogy valaha előkerüljön az ereklye.

Az egykori múzeumi telephely, ahol Papp Simon tiszti kardja is látható volt

Fotó: Gyuricza Ferenc

Csak Papp Simon tiszti kardja tűnt el

Csatlós Csilla hozzátette: véleményük szerint célzott betöréses lopás történt, azaz kifejezetten a tiszti kard megszerzésére irányult a bűncselekmény. A kiállítóhelyen ugyanis sokkal értékesebb tárgyi emlékeket is őriztek – például Papp Simon kézzel írt naplóját – ám azokat nem vitte el az elkövető. A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum bázakerettyei telephelyét az eset óta bezárták. Ennek nincs köze a bűncselekményhez, azért került sor a kiállítóhely felszámolására, mert a telephelyet mintegy húsz éven keresztül üzemeltető Budafaluus Bt. megszüntette tevékenységét. A bezárás gondolata tulajdonképpen már öt évvel ezelőtt felmerült, a betöréses lopásra éppen az átállás ideje alatt került sor.