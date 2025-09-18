szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

23°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bocföldei márkatalálkozó

1 órája

Pannóniával hasítottak Zaláig, 50 éve zárt be az ikonikus gyár (galéria)

Címkék#Pannónia P-12#jubileum#motorkerékpár#rendezvény

Márkatalálkozóra várták az érdeklődőket múlt hétvégén Bocföldén. Pannónia motorok és társaik lepték el a focipálya melletti területet. Az idei program ráadásul jubileumi volt, hiszen éppen ötven esztendeje szűnt meg a hazai motorgyártás. A rendezvényre mintegy 600 érdeklődő érkezett a környékről, a Dunántúlról és a fővárosból.

Mozsár Eszter
Pannóniával hasítottak Zaláig, 50 éve zárt be az ikonikus gyár (galéria)

Veterán csodák a zalai találkozón, mindenki találhatott kedvére valót.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A látványos rendezvényt ezúttal is a helyi Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kör és annak motoros tagozata szervezte. A Pannónia motorok és társaik mind eredetiek voltak, egy replikát sem találhattak közöttük a látogatók. A veterángyűjtők olyan különlegességeket hoztak, mint például a Méray JAP 600, az 1954–1966 között gyártott Danuviából egy cross változat, egy szív- és egy nikkel tankos Weiss Manfréd gyártotta jármű. Igazi csemege volt az egy-kettő-négyhengeres Pannónia motorok közül egy négyhengeres ritkaság, amiből csupán egy létezik Magyarországon műszaki vizsgával. Gál Zoltán, a baráti kör alapítója elmondta, ő maga egy Pannónia P-12-es motorral rendelkezik. Ezt 1975-ben gyártották, összesen 68 darabot, amiből az 52. a Gál család tulajdona.

Pannónia motorok márkatalálkozó Bocföldén
Pannónia motorok és társaik mutatkoztak be. Ez a Méray JAP 600-as például 6 ezer kilométert tett meg Amerikában.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Pannónia motorok és társaik nagy becsben tartva

- Magyarországon 1975-ben szűnt meg a motorkerékpár gyártás, a mostani alkalom erre a jubileumra emlékezett, felidéztük a hazai gyártás történetét – mondta a gyűjtő és főszervező. - Úgy tapasztaltuk, hogy a kis zalai település nívós rendezvényt hozott létre. Természetesen a Közlekedési Múzeum vagy a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum gyűjteményével nem vetekedhetünk, ám a 600 vendég élményekkel térhetett haza.

Pannónia és veterán motorok Bocföldén

Fotók: Pezzetta Umberto

A bocföldei márkatalálkozón a zalaegerszegi Moto-Center mutatta be kínálatát, s kuriózumként izgalmas élménybeszámolót hallhatott a közönség. A hazai neves gyűjtő, a budapesti Lukács Ottó Méray JAP 600-as motorjával a 2023-as amerikai Cannonballon versenyen vett részt, amit sokan flúgos futamnak hívnak. Egyedüli magyar indulóként összesen 6 ezer kilométert tett meg a motoros az 1929-ben gyártott járművel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu