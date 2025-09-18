Pannóniával hasítottak Zaláig, 50 éve zárt be az ikonikus gyár (galéria)

A látványos rendezvényt ezúttal is a helyi Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kör és annak motoros tagozata szervezte. A Pannónia motorok és társaik mind eredetiek voltak, egy replikát sem találhattak közöttük a látogatók. A veterángyűjtők olyan különlegességeket hoztak, mint például a Méray JAP 600, az 1954–1966 között gyártott Danuviából egy cross változat, egy szív- és egy nikkel tankos Weiss Manfréd gyártotta jármű. Igazi csemege volt az egy-kettő-négyhengeres Pannónia motorok közül egy négyhengeres ritkaság, amiből csupán egy létezik Magyarországon műszaki vizsgával. Gál Zoltán, a baráti kör alapítója elmondta, ő maga egy Pannónia P-12-es motorral rendelkezik. Ezt 1975-ben gyártották, összesen 68 darabot, amiből az 52. a Gál család tulajdona.

Pannónia motorok és társaik mutatkoztak be. Ez a Méray JAP 600-as például 6 ezer kilométert tett meg Amerikában.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Pannónia motorok és társaik nagy becsben tartva

- Magyarországon 1975-ben szűnt meg a motorkerékpár gyártás, a mostani alkalom erre a jubileumra emlékezett, felidéztük a hazai gyártás történetét – mondta a gyűjtő és főszervező. - Úgy tapasztaltuk, hogy a kis zalai település nívós rendezvényt hozott létre. Természetesen a Közlekedési Múzeum vagy a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum gyűjteményével nem vetekedhetünk, ám a 600 vendég élményekkel térhetett haza.