Pannóniával hasítottak Zaláig, 50 éve zárt be az ikonikus gyár (galéria)
Márkatalálkozóra várták az érdeklődőket múlt hétvégén Bocföldén. Pannónia motorok és társaik lepték el a focipálya melletti területet. Az idei program ráadásul jubileumi volt, hiszen éppen ötven esztendeje szűnt meg a hazai motorgyártás. A rendezvényre mintegy 600 érdeklődő érkezett a környékről, a Dunántúlról és a fővárosból.
Veterán csodák a zalai találkozón, mindenki találhatott kedvére valót.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A látványos rendezvényt ezúttal is a helyi Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kör és annak motoros tagozata szervezte. A Pannónia motorok és társaik mind eredetiek voltak, egy replikát sem találhattak közöttük a látogatók. A veterángyűjtők olyan különlegességeket hoztak, mint például a Méray JAP 600, az 1954–1966 között gyártott Danuviából egy cross változat, egy szív- és egy nikkel tankos Weiss Manfréd gyártotta jármű. Igazi csemege volt az egy-kettő-négyhengeres Pannónia motorok közül egy négyhengeres ritkaság, amiből csupán egy létezik Magyarországon műszaki vizsgával. Gál Zoltán, a baráti kör alapítója elmondta, ő maga egy Pannónia P-12-es motorral rendelkezik. Ezt 1975-ben gyártották, összesen 68 darabot, amiből az 52. a Gál család tulajdona.
Pannónia motorok és társaik nagy becsben tartva
- Magyarországon 1975-ben szűnt meg a motorkerékpár gyártás, a mostani alkalom erre a jubileumra emlékezett, felidéztük a hazai gyártás történetét – mondta a gyűjtő és főszervező. - Úgy tapasztaltuk, hogy a kis zalai település nívós rendezvényt hozott létre. Természetesen a Közlekedési Múzeum vagy a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum gyűjteményével nem vetekedhetünk, ám a 600 vendég élményekkel térhetett haza.
Pannónia és veterán motorok BocföldénFotók: Pezzetta Umberto
A bocföldei márkatalálkozón a zalaegerszegi Moto-Center mutatta be kínálatát, s kuriózumként izgalmas élménybeszámolót hallhatott a közönség. A hazai neves gyűjtő, a budapesti Lukács Ottó Méray JAP 600-as motorjával a 2023-as amerikai Cannonballon versenyen vett részt, amit sokan flúgos futamnak hívnak. Egyedüli magyar indulóként összesen 6 ezer kilométert tett meg a motoros az 1929-ben gyártott járművel.
Márkatalálkozó: gyönyörű Pannónia motorok Bocföldén
