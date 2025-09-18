1 órája
Hízás, hajhullás, szorongás? Így ismerheti fel a pajzsmirigy alulműködés tüneteit
A pajzsmirigy a nyak elülső részén, a gége előtt elhelyezkedő, kétlebenyes belső elválasztású mirigy. A pajzsmirigybetegségek egyike az alulműködés, és ennek ellenkezője, a túlműködés is zavarokat okoz a szervezetben. Hogy kik lehetnek érintettek és mire figyeljenek, arról dr. Bálint Tünde, a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház belgyógyász, diabetológus és endokrinológus főorvosa beszélt.
A pajzsmirigy kulcsfontosságú szerepet játszik a szervezet működésében, olyan hormonokat termel, amelyek szabályozzák az anyagcserét, a testhőmérsékletet, a szívverést, a növekedést és számos más élettani folyamatot. A következőkben az is kiderül, hogy mit kell tudni a pajzsmirigy alulműködéséről és túlműködéséről.
A pajzsmirigy alulműködése többnyire a nők betegsége
– A pajzsmirigy hormonok elengedhetetlenek a nők egészségéhez, különösen a menstruációs ciklus, a termékenység, a terhesség és a testsúlyszabályozás szempontjából – mondta dr. Bálint Tünde. – A pajzsmirigybetegségek kilencszer gyakrabban fordulnak elő nőkben, mint férfiakban, ami azt jelenti, hogy a pajzsmirigy diszfunkció a nők esetében már népbetegségnek számít. A különbség hátterében valószínűleg hormonális és genetikai okok állnak, és különösen a középkorú, 50 év feletti nőket érinti. A nőknél előforduló pajzsmirigybetegségek nagy része autoimmun eredetű, ami azt jelenti, hogy a szervezet immunrendszere a saját pajzsmirigyét támadja meg. Ilyen a Hashimoto-betegség: ez a leggyakoribb autoimmun pajzsmirigybetegség, ami a pajzsmirigy alulműködéséhez vezet. Az autoimmun gyulladásos folyamat miatt a mirigy fokozatosan károsodik, és csökken a hormontermelése.
A pajzsmirigy alulműködés tünetei:
- testsúlygyarapodás,
- bőrszárazság,
- koleszterinszint emelkedés,
- hajhullás,
- hangulatingadozások,
- depresszió,
- szorongás,
- pánikrohamok
Fontos az étrend
– A pajzsmirigy alulműködés – amennyiben felfedezzük – nagyon jól kezelhető – folytatta dr. Bálint Tünde. – A jelenleg elérhető hormonkészítmények természetazonosak, nincs mellékhatásuk. Amennyiben megfelelően szedi a készítményeket a beteg, akkor normális életet élhet. Fontos még a szelén bevitele, ezzel is lehet csökkenteni a pajzsmirigy autoimmun gyulladásos folyamatát. Ezt táplálékkal nem mindig lehet pótolni, több halat, tenger gyümölcseit, valamint diót kellene fogyasztani. Ebben a betegségben szenvedőknek ajánlott 3-6 havonta egy szelénkúrát beiktatni.
Pajzsmirigyvizsgálat szükséges?
A főorvos kiemelte: tünetmentes esetben nem javasolt a pajzsmirigy ultrahangos szűrővizsgálata, hiszen ha nincs konkrét panasz, akkor többet is árthatnak a vizsgálattal. Magyarországon a népesség 40-50 százalékának van valamilyen pajzsmirigy elváltozása, ezért lehet, hogy felesleges vizsgálatnak teszik ki a pácienseket. Tehát akkor kell ultrahang vizsgálatra gondolni, ha a nyak elülső részén, a pajzsmirigy területén valamilyen csomót, vagy megnagyobbodást észlelnek, gombócérzet, nyelési zavar jelentkezik. Egyszerű laborvizsgálat során a TSH értékből már feltérképezhető a pajzsmirigy állapota.
Jól kezelhetők a daganatok?
– A pajzsmirigy daganatok előfordulása megugrott az elmúlt pár évben, évente 800-1000 új pajzsmirigy daganatot diagnosztizálunk országosan – folytatta dr. Bálint Tünde. – Viszont jó hír, hogy ezek nagyon jól kezelhetők, a betegséghez köthető halálozás nem változott az elmúlt 20 évben. Műtéttel és utókezeléssel többnyire teljes gyógyulás érhető el.
Hat tipp, hogyan változtasson a beteg az életmódján
- normális testsúlyra való törekvés- az elhízás egyértelműen rizikófaktor
- dohányzás abbahagyása- a dohányzás növeli a pajzsmirigy daganat kockázatát és a göbös pajzsmirigy kialakulását
- naponta legalább fél kilogramm nyers zöldség fogyasztása
- kerüljük a telített zsiradékot, használjunk olívaolajat
- napi 25-30 dekagramm rostbevitel
- megfelelő nyomelem-ellátottság- jódbevitel, szelén bevitel- különösen várandós édesanyák esetében
Pajzsmirigy túlműködés
A főorvos hozzátette: a túlműködés, vagyis a Basedow-kór ritkábban fordul elő. A tünetek a felgyorsult anyagcsere miatt alakulnak ki, és rendkívül sokrétűek lehetnek. A tünetek súlyossága egyénenként változhat.
Pajzsmirigy túlműködés tünetei:
- szapora szívverés,
- szabálytalan szívritmus,
- szívdobogásérzés,
- indokolatlan fogyás,
- fokozott izzadás,
- szorongás,
- ingerlékenység,
- alvászavarok,
- izomgyengeség, különösen a felkar és a comb izmaiban.
