Hízás, hajhullás, szorongás? Így ismerheti fel a pajzsmirigy alulműködés tüneteit

A pajzsmirigy kulcsfontosságú szerepet játszik a szervezet működésében, olyan hormonokat termel, amelyek szabályozzák az anyagcserét, a testhőmérsékletet, a szívverést, a növekedést és számos más élettani folyamatot. A következőkben az is kiderül, hogy mit kell tudni a pajzsmirigy alulműködéséről és túlműködéséről.

A pajzsmirigy alulműködése főként a nők betegsége, ám jól gyógyítható

Fotó: Szakony Attila

A pajzsmirigy alulműködése többnyire a nők betegsége

– A pajzsmirigy hormonok elengedhetetlenek a nők egészségéhez, különösen a menstruációs ciklus, a termékenység, a terhesség és a testsúlyszabályozás szempontjából – mondta dr. Bálint Tünde. – A pajzsmirigybetegségek kilencszer gyakrabban fordulnak elő nőkben, mint férfiakban, ami azt jelenti, hogy a pajzsmirigy diszfunkció a nők esetében már népbetegségnek számít. A különbség hátterében valószínűleg hormonális és genetikai okok állnak, és különösen a középkorú, 50 év feletti nőket érinti. A nőknél előforduló pajzsmirigybetegségek nagy része autoimmun eredetű, ami azt jelenti, hogy a szervezet immunrendszere a saját pajzsmirigyét támadja meg. Ilyen a Hashimoto-betegség: ez a leggyakoribb autoimmun pajzsmirigybetegség, ami a pajzsmirigy alulműködéséhez vezet. Az autoimmun gyulladásos folyamat miatt a mirigy fokozatosan károsodik, és csökken a hormontermelése.

A pajzsmirigy alulműködés tünetei:

testsúlygyarapodás,

bőrszárazság,

koleszterinszint emelkedés,

hajhullás,

hangulatingadozások,

depresszió,

szorongás,

pánikrohamok

Fontos az étrend

– A pajzsmirigy alulműködés – amennyiben felfedezzük – nagyon jól kezelhető – folytatta dr. Bálint Tünde. – A jelenleg elérhető hormonkészítmények természetazonosak, nincs mellékhatásuk. Amennyiben megfelelően szedi a készítményeket a beteg, akkor normális életet élhet. Fontos még a szelén bevitele, ezzel is lehet csökkenteni a pajzsmirigy autoimmun gyulladásos folyamatát. Ezt táplálékkal nem mindig lehet pótolni, több halat, tenger gyümölcseit, valamint diót kellene fogyasztani. Ebben a betegségben szenvedőknek ajánlott 3-6 havonta egy szelénkúrát beiktatni.

A pajzsmirigy működésére kifejezetten érdemes figyelni

Fotó: Google Gemini

Pajzsmirigyvizsgálat szükséges?

A főorvos kiemelte: tünetmentes esetben nem javasolt a pajzsmirigy ultrahangos szűrővizsgálata, hiszen ha nincs konkrét panasz, akkor többet is árthatnak a vizsgálattal. Magyarországon a népesség 40-50 százalékának van valamilyen pajzsmirigy elváltozása, ezért lehet, hogy felesleges vizsgálatnak teszik ki a pácienseket. Tehát akkor kell ultrahang vizsgálatra gondolni, ha a nyak elülső részén, a pajzsmirigy területén valamilyen csomót, vagy megnagyobbodást észlelnek, gombócérzet, nyelési zavar jelentkezik. Egyszerű laborvizsgálat során a TSH értékből már feltérképezhető a pajzsmirigy állapota.