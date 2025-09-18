szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

17°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pajzsmirigy

1 órája

Hízás, hajhullás, szorongás? Így ismerheti fel a pajzsmirigy alulműködés tüneteit

Címkék#Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház#endokrinológus#pajzsmirigy vizsgálat#belgyógyász#immunrendszer

A pajzsmirigy a nyak elülső részén, a gége előtt elhelyezkedő, kétlebenyes belső elválasztású mirigy. A pajzsmirigybetegségek egyike az alulműködés, és ennek ellenkezője, a túlműködés is zavarokat okoz a szervezetben. Hogy kik lehetnek érintettek és mire figyeljenek, arról dr. Bálint Tünde, a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház belgyógyász, diabetológus és endokrinológus főorvosa beszélt.

Benedek Bálint
Hízás, hajhullás, szorongás? Így ismerheti fel a pajzsmirigy alulműködés tüneteit

A kanizsai kórházban többek között a pajzsmirigy alulműködésről beszélt dr. Bálint Tünde

Fotó: Szakony Attila

A pajzsmirigy kulcsfontosságú szerepet játszik a szervezet működésében, olyan hormonokat termel, amelyek szabályozzák az anyagcserét, a testhőmérsékletet, a szívverést, a növekedést és számos más élettani folyamatot. A következőkben az is kiderül, hogy mit kell tudni a pajzsmirigy alulműködéséről és túlműködéséről.

pajzsmirigy alulműködés
A pajzsmirigy alulműködése főként a nők betegsége, ám jól gyógyítható
Fotó: Szakony Attila

A pajzsmirigy alulműködése többnyire a nők betegsége

– A pajzsmirigy hormonok elengedhetetlenek a nők egészségéhez, különösen a menstruációs ciklus, a termékenység, a terhesség és a testsúlyszabályozás szempontjából – mondta dr. Bálint Tünde. –  A pajzsmirigybetegségek kilencszer gyakrabban fordulnak elő nőkben, mint férfiakban, ami azt jelenti, hogy a pajzsmirigy diszfunkció a nők esetében már népbetegségnek számít. A különbség hátterében valószínűleg hormonális és genetikai okok állnak, és különösen a középkorú, 50 év feletti nőket érinti. A nőknél előforduló pajzsmirigybetegségek nagy része autoimmun eredetű, ami azt jelenti, hogy a szervezet immunrendszere a saját pajzsmirigyét támadja meg. Ilyen a Hashimoto-betegség: ez a leggyakoribb autoimmun pajzsmirigybetegség, ami a pajzsmirigy alulműködéséhez vezet. Az autoimmun gyulladásos folyamat miatt a mirigy fokozatosan károsodik, és csökken a hormontermelése.

A pajzsmirigy alulműködés tünetei:

  • testsúlygyarapodás,
  • bőrszárazság,
  • koleszterinszint emelkedés,
  • hajhullás,
  • hangulatingadozások, 
  • depresszió, 
  • szorongás, 
  • pánikrohamok

Fontos az étrend

– A pajzsmirigy alulműködés – amennyiben felfedezzük – nagyon jól kezelhető – folytatta dr. Bálint Tünde. – A jelenleg elérhető hormonkészítmények természetazonosak, nincs mellékhatásuk. Amennyiben megfelelően szedi a készítményeket a beteg, akkor normális életet élhet. Fontos még a szelén bevitele, ezzel is lehet csökkenteni a pajzsmirigy autoimmun gyulladásos folyamatát. Ezt táplálékkal nem mindig lehet pótolni, több halat, tenger gyümölcseit, valamint diót kellene fogyasztani. Ebben a betegségben szenvedőknek ajánlott 3-6 havonta egy szelénkúrát beiktatni.

pajzsmirigy alulműködés
A pajzsmirigy működésére kifejezetten érdemes figyelni
Fotó: Google Gemini

Pajzsmirigyvizsgálat szükséges?

A főorvos kiemelte: tünetmentes esetben nem javasolt a pajzsmirigy ultrahangos szűrővizsgálata, hiszen ha nincs konkrét panasz, akkor többet is árthatnak a vizsgálattal. Magyarországon a népesség 40-50 százalékának van valamilyen pajzsmirigy elváltozása, ezért lehet, hogy felesleges vizsgálatnak teszik ki a pácienseket. Tehát akkor kell ultrahang vizsgálatra gondolni, ha a nyak elülső részén, a  pajzsmirigy területén valamilyen csomót, vagy  megnagyobbodást észlelnek, gombócérzet, nyelési zavar jelentkezik. Egyszerű laborvizsgálat során a TSH értékből már feltérképezhető a pajzsmirigy állapota.

Jól kezelhetők a daganatok?

– A pajzsmirigy daganatok előfordulása megugrott az elmúlt pár évben, évente 800-1000 új pajzsmirigy daganatot diagnosztizálunk országosan – folytatta dr. Bálint Tünde. – Viszont jó hír, hogy ezek nagyon jól kezelhetők, a betegséghez köthető halálozás nem változott az elmúlt 20 évben. Műtéttel és utókezeléssel többnyire teljes gyógyulás érhető el.  

Hat tipp, hogyan változtasson a beteg az életmódján

  • normális testsúlyra való törekvés- az elhízás egyértelműen rizikófaktor
  • dohányzás abbahagyása- a dohányzás növeli a pajzsmirigy daganat kockázatát és a göbös pajzsmirigy kialakulását
  • naponta legalább fél kilogramm nyers zöldség fogyasztása
  • kerüljük a telített zsiradékot, használjunk olívaolajat
  • napi 25-30 dekagramm rostbevitel
  • megfelelő nyomelem-ellátottság-  jódbevitel, szelén bevitel- különösen várandós édesanyák esetében

Pajzsmirigy túlműködés

A főorvos hozzátette: a túlműködés, vagyis a Basedow-kór ritkábban fordul elő. A tünetek a felgyorsult  anyagcsere miatt alakulnak ki, és rendkívül sokrétűek lehetnek. A tünetek súlyossága egyénenként változhat.

Pajzsmirigy túlműködés tünetei:

  • szapora szívverés, 
  • szabálytalan szívritmus, 
  • szívdobogásérzés,
  • indokolatlan fogyás,
  • fokozott izzadás, 
  • szorongás, 
  • ingerlékenység, 
  • alvászavarok,
  • izomgyengeség, különösen a felkar és a comb izmaiban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu