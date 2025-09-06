2 órája
Ha 1905-ben jóváhagyják, ez a zalai település ma Zalatelek néven ünnepli várossá nyilvánításának 16. évfordulóját (galéria, videó)
2009-ben nyilvánították várossá, de ha a 120 évvel ezelőtti szándéknak engedtek volna, akkor Zala legfiatalabb városát ma Zalateleknek hívnák. Pacsa azonban megúszta a névváltoztatást, ahol pénteken ünnepelték a várossá válás 16. évfordulóját. A művelődési ház konferenciatermében tartott városnapi ünnepségen elismeréseket is átadtak.
1905-ben merült fel az, hogy a község nevét jó hangzású magyar névre kell változtatni. Koréin Lipót községi bíró ez irányú előterjesztését egyhangúlag támogatta az akkori a képviselő-testület. A következő ülésen a Zalatelek nevet is ellenszavazat nélkül fogadták el. Az országos községi törzskönyvbizottság azonban ezt nem hagyta jóvá 1905 augusztusában. A település neve Pacsa maradt. A történetet Kelemen Tamás polgármester idézte fel ünnepi beszédében, hozzátéve, hogy ez is születésnapnak értékelhető a város életében.
Pacsa – a neve maradt, és 1905-ben kezdődött várossá válása
1905-ös esztendő Pacsa várossá alakulása szempontjából is fontos, Zala vármegye törvényhatósági bizottsága ugyanis úgy döntött: a járásszékhelyeket városi szintre kell emelni. Így újult meg akkor a Deák, a Csány és a Fő utca, ma Szent István tér, ahol járdákat létesítettek és fasorokat telepítettek. Kelemen Tamás Pacsa elmúlt tízévbeli fejlődését alátámasztva pedig arról szólt, hogy az Egyensúly Intézet különféle mutatók alapján mért településindexe szerint Pacsa 284 helyet lépett előre saját kategóriájában ezen idő alatt. A polgármester a jelent illetően megemlítette, hogy hamarosan új utcát nyitnak, ahol már dolgoznak a közművek kiépítésén. Beszélt az összefogás fontosságáról is, kiemelve azt, hogy csak együtt tudnak sikeresek lenni a térségben. Már tagjai a Balaton Szövetségnek, és benyújtották pályázatukat, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőövezethez tartozzanak.
A zalai kisváros közösséget és értéket teremt
Ez az ünnep arról szól, hogy az itt élők a mindennapok rohanásában megállva magukra figyeljenek, és köszönetet mondjanak azoknak, akik munkájukkal és példamutatásukkal erősítik a közösséget, fogalmazott Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében. Mint mondta, Pacsa Zala vármegye szívében különösen fontos szerepet tölt be, közösséget és értéket teremt. A vidék fejlődése nem képzelhető el ilyen kisvárosok és kistelepülések fejlesztése nélkül.
Nagy Bálint bejelentette, hogy előkészítés alatt áll a 75-ös számú főút felújításának folytatása Zalaapáti és Bak között. Kerékpárút is épül majd ezen a szakaszon. A projekt közvetlenül érinti Pacsát és térségét.
Köszönet a munkáért
Pacsáért díjjal ismerték el Boda János gyógyszerész egészségügy terén kifejtett tevékenységét, aki 2015-ig, 46 éven keresztül vezette a helyi gyógyszertárat. Könczöl Jánosné rubindiplomát vehetett annak okán, hogy 70 évvel ezelőtt szerezte meg első diplomáját. A vasvári óvónőképzőben 1955-ben végzett, a pacsai napközi otthonos óvodát 1957 és 1994 között vezette.
Pacsa 16 éve lett városFotók: Antal Lívia