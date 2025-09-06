Ha 1905-ben jóváhagyják, ez a zalai település ma Zalatelek néven ünnepli várossá nyilvánításának 16. évfordulóját (galéria, videó)

1905-ben merült fel az, hogy a község nevét jó hangzású magyar névre kell változtatni. Koréin Lipót községi bíró ez irányú előterjesztését egyhangúlag támogatta az akkori a képviselő-testület. A következő ülésen a Zalatelek nevet is ellenszavazat nélkül fogadták el. Az országos községi törzskönyvbizottság azonban ezt nem hagyta jóvá 1905 augusztusában. A település neve Pacsa maradt. A történetet Kelemen Tamás polgármester idézte fel ünnepi beszédében, hozzátéve, hogy ez is születésnapnak értékelhető a város életében.

Gyarapodni látszik Pacsa. Új utcát nyitnak hamarosan, ismertette Kelemen Tamás polgármester a várossá nyilvánítás jubileumának ünnepén.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Pacsa – a neve maradt, és 1905-ben kezdődött várossá válása

1905-ös esztendő Pacsa várossá alakulása szempontjából is fontos, Zala vármegye törvényhatósági bizottsága ugyanis úgy döntött: a járásszékhelyeket városi szintre kell emelni. Így újult meg akkor a Deák, a Csány és a Fő utca, ma Szent István tér, ahol járdákat létesítettek és fasorokat telepítettek. Kelemen Tamás Pacsa elmúlt tízévbeli fejlődését alátámasztva pedig arról szólt, hogy az Egyensúly Intézet különféle mutatók alapján mért településindexe szerint Pacsa 284 helyet lépett előre saját kategóriájában ezen idő alatt. A polgármester a jelent illetően megemlítette, hogy hamarosan új utcát nyitnak, ahol már dolgoznak a közművek kiépítésén. Beszélt az összefogás fontosságáról is, kiemelve azt, hogy csak együtt tudnak sikeresek lenni a térségben. Már tagjai a Balaton Szövetségnek, és benyújtották pályázatukat, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőövezethez tartozzanak.

Pacsa várossá válásának 16. évfordulóját ünnepelték elismerések átadásával. Képükön balról Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Benedek Karolina, Pacsa jegyzője, a Pacsáért díjas Boda János gyógyszerész, a rubindiplomás óvodapedagógus, Könczöl Jánosné, Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere és Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A zalai kisváros közösséget és értéket teremt

Ez az ünnep arról szól, hogy az itt élők a mindennapok rohanásában megállva magukra figyeljenek, és köszönetet mondjanak azoknak, akik munkájukkal és példamutatásukkal erősítik a közösséget, fogalmazott Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében. Mint mondta, Pacsa Zala vármegye szívében különösen fontos szerepet tölt be, közösséget és értéket teremt. A vidék fejlődése nem képzelhető el ilyen kisvárosok és kistelepülések fejlesztése nélkül.