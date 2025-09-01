szeptember 1., hétfő

Hihetetlen

10 perce

Autók között szaladgált egy vadállat a zalai városban

Megzavarodott őz rohangált a minap Letenyén.

Benedek Bálint
Autók között szaladgált egy vadállat a zalai városban

Hogy kerülhetett a vadállat a zalai városba?

Fotó: Illusztráció/Szabó-Simon Bernadett

A TikTok  csatornára kerékpárosok töltöttek fel videókat, amiken jól látszik, hogy egy őz az autók között szaladgál és teljesen összezavarodott. Olyan videó is felkerült a közösségi oldalra, amelyen az látszik: az őz a letenyei szupermarketbe is beszaladna, de a fotócellás ajtó rácsukódik. Arról, hogy mi lett az állat sorsa, nem lehet tudni.

@lakyg0

♬ eredeti hang - lakyg
@lakyg0

♬ eredeti hang - lakyg

 

