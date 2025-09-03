1 órája
240-nel hasított a brutális Mercedes AMG Zalában – bírság helyett izomláz lett a következmény
A Mercedes–AMG autóit próbálta ki Zalaegerszegen, a ZalaZone járműipari tesztpályán a vezess.hu munkatársa az importőr meghívására. Az oválpálya jókora kihívás: a döntött kanyarok és a durva sebesség alaposan próbára tett sofőrt és kocsit egyaránt.
A Mercedes-AMG az oválpálya aszfaltját szaggatja Forrás: vezess.hu
A vezess.hu szemléletes beszámolót közöl arról, hogy a zalaegerszegi járműipari tesztpálya legújabb elemén, az oválpályán milyen érzés, ha egy-egy Mercedes AMG-t kell megzabolázni. Mint írják: valódi veszélyekről volt szó: el kellett fogadniuk az utasítást, hogy akár madár, akár nyúl jelenne meg az autó előtt, semmikép ne próbálják meg kikerülni, és ne is fékezzenek, mert az emberi életet veszélyeztet. Az oválpálya négysávos, a legfelső sáv kanyarjának dőlése 47 fokos, megfelelő képzettség és külön engedély birtokában lehet csak ebben a sávban vezetni. Így a szerző ezt nem próbálhatta ki, írta a cikkben, így is döbbenetes vezetési élményben volt része.
Oválpálya, ahol az autó másképp viselkedik
"Ferde falú kanyarban az autó nagyon nem úgy viselkedik, mint sík felületen, egész másképp reagál a kormánymozdulataidra. Leegyszerűsítve: az nehezíti meg az autó uralását, hogy jobbra és balra egészen eltérő erőkkel mozdítható ki az autó, szemben a hétköznapi autóvezetéssel. Nekem másnapra izomlázam lett a karomban a szokatlan jellegű terheléstől" – írta a cikkben Szörényi András, aki így foglalta össze az élményt: "Hangjuk és erejük miatt az 585 lóerős, 3,2 mp alatt 100-ra gyorsuló AMG GT 63 kupékban nagyon jó volt megtenni egy-egy kört, de a nyugodt erő a Mercedes-AMG E 53 Hybriddel van."
A cikk az AVL ZalaZone-on található oválpálya néhány fontos jellemzőjét is kiemeli, például, hogy a 4450 méteres, nagy sebességű pályán 250, esetenként 270 km/órás sebességig lehet tesztelni és fejleszteni különféle járműveket, legyenek azok teherautók, buszok vagy sportkocsik.
Részletek a vezess.hu cikkében!
A Mercedes AMG jellemzőiről a mesterséges intelligencia segítségével tájékozódtunk:
A Mercedes-AMG modellek jellemzője a sportos teljesítmény, a kiemelkedő menetteljesítmény, a jellegzetes AMG-specifikus dizájn, mint az AMG Performance kormánykerék, a digitális kijelzők, valamint a high-tech felszereltségek, mint a duplakuplungos sebességváltók. Az egyedülálló AMG Real Performance Sound rendszer a motorhangot a belső térben is élvezhetővé teszi. Az AMG modellek jellemzően nagy teljesítményű, turbófeltöltött motorokkal rendelkeznek, amelyek kiváló gyorsulást és dinamikus vezetési élményt biztosítanak. Jellegzetes aerodinamikai elemek és nagyméretű kerekek emelik ki sportos karakterüket.
Közel 250 km-es sebességgel száguldottunk Zalaegerszegen, mégse állított meg a rendőr (galéria, videó)
Nagy sebességű speciális pályát próbálhattunk a zalai városban szombaton (galéria, videó)
Éjszaka is aszfaltozik a világon egyedülálló híd finisher Zalaegerszegen (exkluzív fotókkal, videóval)