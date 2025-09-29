OTP-adatok: ekkora összeget vesznek fel a zalaiak az Otthon Start keretében

Az Otthon Start Program Zalában is felpörgette az ingatlanpiacot. Hogy mennyire, arról ingatlanosokat kérdeztünk, az OTP pedig banki oldalról adott tájékoztatást.

Az Otthon Start Program iránt Zalában is érdeklődnek. A befogadott hitelek aránya Zala vármegye 2,75 százalékot képvisel népességarányosan

Fotó: Róka László/archív

Korábban a Magyar Nemzet írta meg, hogy a felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon start programban idén szeptember és jövő február között. A 18–29 évesek 5 százaléka a „nagyon valószínű”, míg további 10 százaléka a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg. A 30–39 évesek csaknem ugyanolyan arányban (14 százalék) terveznek élni a támogatással, mint a fiatalabbak. A 40–59 éveseknél alacsonyabb a pozitív választ adók aránya (6–8 százalék). A 60 év fölöttiek – részben hitelbírálati nehézségek miatt – elenyésző arányban terveznek részt venni a programban.

Otthon Start Program Zalában

A fix kamatozású hitel Zalában is jó lehetőség az első lakásvásárlás támogatására. Az OTP adatai szerint a befogadott hitelek arányát tekintve Zala vármegye 2,75 százalékot képvisel népességarányosan. Jellemzően 20-30 millió forint közötti összeget igényelnek az ügyfelek. Az igénylők jellemzően 25-34 év vagy 45-54 év közöttiek.

Gyorsan fogynak az eladó ingatlanok Zalában

A szakértők az ingatlanpiac fellendülését várták a Otthon Start hiteltől, és ez meg is történt.

Taar Ottó, az Otthon Centrum zalaegerszegi vezetője korábban azt nyilatkozta portálunknak, hogy sokan vennének akár új vagy használt lakást, ám egyelőre az építőipar még nem érte úgy utol magát, ahogy az emberek szeretnék. Egyelőre még nem ugrottak akkorát az árak, ám elképzelhető, hogy nemsokára elindulnak felfelé az óriási kereslet miatt. Közben pedig már az üres, közművesített telkek iránt is egyre többen érdeklődnek. Dunántúli, zalai városban már alig találunk eladó telket, s az átalakításra váró Kádár-kockák ára is elérte a 30 millió forintot. Látható továbbá, hogy a vevők sokkal gyorsabban döntenek, nem sokat hezitálnak. Egy családi ház esetében 1-2 hét alatt döntés születik.

Versenyzenek a vásárlók

Merle Dávid, a Grabant Ingatlan ingatlanközvetítője szerint szeptember végére a 3 százalékos hitel hatása továbbra is érezhető az ingatlanpiacon. A program most is remek lehetőség azoknak, akik eddig albérletben ragadtak, és szeretnének saját ingatlant vásárolni, de a befektetőknek is vonzó lehet a hosszú távú gondolkozás miatt. Nagykanizsán és környékén a legtöbb ingatlan belefér a hitelkonstrukció feltételeibe, ez azt jelenti, hogy némely ingatlanért szinte versenyeznek a vásárlók, de vannak olyan házak, lakások, amelyek ennek hatására sem kaptak több figyelmet. Hozzátette, hogy az emberek többsége igyekszik megfontoltan elhelyezni a pénztét. Sok megkeresésük van olyanoktól, akik egy plusz lehetőségként tekintenek rá, hisz ha most befektetnek, 20-25 év múlva már lesz egy saját tehermentes ingatlanuk. Hogy a piacra jó hatással van-e vagy sem hosszú távon az további kérdéseket vet még fel, de az ingatanközvetítő bízik benne, hogy ez sokaknak lesz segítség hosszú távon.