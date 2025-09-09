Öt napon szünetelteti szolgáltatásait az egyik legnagyobb hazai bank – érdemes felkészülni!

Az OTP Bank a digitális fejlesztésekhez kötődő szolgáltatás-változásokról bizonyos időszakonként tájékoztatja ügyfeleit. Ezúttal is így tett a cég, amit érdemes figyelmesen olvasnunk, hiszen több időpontban más-más kiesésre kell számítani. Jó ötlet lehet, hogy mentsük el ezt a cikket, illetve telefonunk naptárfunkciójában állítsuk be, mikor kell figyelni. Így biztosan nem érhet váratlanul egyetlen zalai ügyfelet sem a bankszünnap.

Az OTP Bank nagykanizsai fiókja. Most az internetes szolgáltatásokat nem lehet majd elérni bizonyos napokon

OTP Bank: több időpontban leáll a rendszer

Az első nap, amikor különösen fontos lesz figyelni, szeptember 19-e péntek, amikor 20 órától 24 óráig nem lesz elérhető több szolgáltatás.

A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban,

illetve nem lesz lehetőség a hitelkártya részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

Szeptember 20-án, szombaton 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:

személyi kölcsön,

hitelkártya,

folyószámlahitel

és online áruhitel.

A következő dátum: szeptember 21-e vasárnap, amikor 0 órától 16 óráig az internet- és a mobilbankot fejlesztik.

Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

számlatörténet,

bankon kívüli devizautalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

A következő időpont ugyanebből az okból szeptember 22-e hétfő, amikor 0 órától reggel 8 óráig néhány szolgáltatás egyáltalán nem, vagy csak részlegesen lesz elérhetőek.

Ezek a szolgáltatások szünetelhetnek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni,

az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

Az utolsó időpont pedig szeptember 25-e, csütörtök, amikor 23:30-tól hajnali 4 óráig tart a szünet.