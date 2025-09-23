Jön a fordulat, őszies, csapadékos napoknak nézünk elébe! Hogy ne járjon pórul, érdemes az alábbi tanácsokat megfogadni!

Ezekre hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amely közleményében olyan tanácsokkal szolgál, amelyekkel kiküszöbölhetőek, vagy legalábbis minimalizálhatóak az ősziesre forduló időjárás miatt elforduló károk.

Ősziesre forduló időjárás esetén lehetőleg ne parkoljunk járműveinkkel fák alá

Fotó: Pezzetta Umberto

Első lépésként azt ajánlják, hogy telepítsük mobiltelefonjainkra a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető applikációját, a VÉSZ-t, hiszen a program időjárási előrejelzéseket is közöl. Előfordulhat, hogy a heves esőzés viharos széllel párosul. Megelőzhetjük a bajt, ha például a házak környékéről összegyűjtjük, s fedett helyre visszük azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, illetve kárt okozhat bennük, velük. Különösen érdemes átgondolni mindezt a nagy értéket képviselő autóink esetében. Mint írják, lehetőség szerint autóinkkal ne parkoljunk, illetve vihar esetén mi magunk se menjünk fák alá, hiszen a letöredező ágak komoly károkat okozhatnak, illetve fokozott balesetveszélyt jelentenek. Ha útközben kidőlt fával vagy letöredezett ágakkal találkozunk, s azok közlekedési akadályt képeznek, értesítsük a tűzoltókat. Ha pedig leszakadt villanyvezetéket vagy más vezetéket látunk, annak ne menjünk a közelébe, inkább jelezzük a szolgáltatónak.

Előzzük meg a villámárvizeket!

A klímaváltozás és az időjárási sajátosságok miatt egyre gyakoribb, hogy rövid időn alatt nagy mennyiségű csapadék hullik egy adott területre, s villámárvizek alakulnak ki. Ezek megelőzése érdekében gondoskodjunk árkaink tisztán tartásáról. Ellenkező esetben ugyanis azok túltelítődése problémát okozhat akár a közlekedésben, akár a saját ingatlanunkban is. A saját ingatlanjaink előtti vízelvezető árkok tisztítása akkor is a mi feladatunk, ha azok közterületen találhatóak!