Könnyen emészthető zöldségek a kényes gyomornak: ezért érdemes most a piacra indulni (galéria)

Az alma és a szilva most a sláger, nagy a felhozatal az őstermelők és az árusok között az őszi zöldségek és gyümölcsök tekintetében. A Kocsis Kertészetnél álltunk meg egy pillanatra, ahol a kertészet vezetője, Kocsis András elmondta: prémium fajtájú szilvát árulnak, az december elejéig kapható. Az almához hasonlóan sokáig tárolható hűtőházban. Magyar szőlőből már csak a saszla van a standjukon, az olasz szőlők ugyancsak favoritok, nagyjából mindegyik kilója 1500 forint. A muskotályos Top Hit szilva kilója 850 forint, amit nemsokára a Topund Plusz fajta vált fel. A szezonális gyümölcs kifutóban, a nektarin ezen a héten valószínűleg elfogy, amit majd a mandarin követ. A zöldségekből jóval nagyobb a kínálat, hiszen fóliában bármikor termeszthetők, sőt, speciális gyomorkímélő fajtákra lelünk. Ugyancsak kevés helyen találni zöldbabot, ezen a standon még kapunk.

Őszi zöldségek és gyümölcsök között válogathatunk. A Kocsis Kertészetnél gyomorkímélő paprikát is találunk.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Őszi zöldségek és gyümölcsök, nagyon kedvező áron

- A zalaegerszegi piacon szinte csak nálunk található és nagyon finom, kíméletes a gyomornak az Erika paprika. Tavasszal a palántáját ugyancsak áruljuk. Akinek általában ég a gyomra, görcsöl az epéje a paradicsom vagy a paprika miatt, az vehet nálunk olyan fajtát, ami nagyon kíméletes az emésztőrendszernek – felelte Kocsis András. - Az Erika ilyen, vastaghúsú, ám hártyavékony héjú paprika. A másik a hosszúkás, savmentes Lucullus paradicsom, ami édes, húsos és leveses egyben, így salátába, szendvicsbe, főzni kiváló. Az ízében bajnok TV paprikát 650 forintért kínáljuk, olcsóbb, mint a szupermarketben, ahol 8-900 forint kilója. A fürtös paradicsom ugyancsak 650 forint.

Kocsis András és családja a zöldségek nagy részét a saját kertészetében neveli, ám ha kell, még Kecskemétig is elautózik, például a szilva beszerzése miatt. Nyáron a medgyesegyházi dinnyét hozta el a zalai vásárlóknak, akik nagyon kedvelik ezt a mézédes gyümölcsöt. Érdemes tehát a zalaegerszegi piacon és a vásárcsarnokban körbenézni a szezonális áruk miatt.