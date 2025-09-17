Egerszegre jön Schwab Richárd, itt vannak az ősz kiváló programjai

Zalaegerszegen az ősz minden évben programok sokaságát teríti elénk. Balaicz Zoltán polgármester ajánlása alapján foglaljuk össze a következő időszak eseményeit, amelyek egyrészt az idős korosztálynak szólnak, másrészt mindenkinek, akinek fontos az egészsége, kedveli a színházat vagy segítene a kórháznak egy jótékonysági rendezvényen. A fiatalok elé pedig bátran odaállnak olyan kortársak, akik le tudták tenni a drogot. A polgármester a közgyűlés utáni Zeginfón sorolta fel az őszi zalaegerszegi programokat.

Szeptember 18.: Senior Akadémia, az őszi szemeszter nyitónapja

Szeptember 20.: Sereglés Gébárton

Szeptember 22.: Alzheimer világnapi program

Szeptember 23.: Egészség Akadémia az Egészséges Zalaegerszeg. A program részeként Dr. Purebl György pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója tart előadást a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben az alvás fontosságáról és különböző mélyalvási módszerekről.

Szeptember 25.: Újabb prevenciós előadás a zalaegerszegi iskolásoknak az Art Moziban az Egészséges Zalaegerszeg Program részeként. Most a drogprevenció kerül terítékre. A rendőrséggel együttműködve olyan fiatalok tartanak majd előadást, akik átélték a droghasználat minden veszélyét és káros hatását, de kigyógyultak és most járják az országot, hogy felhívják a veszélyekre a fiatalok figyelmét.

Szeptember 26.: Premier a Hevesi Sándor Színházban (Csehov: Sirály)

Szeptember 27.: Szív Napja, a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület kerékpáros programja

Szeptember 27.: 25 éves az Őszirózsa Nyugdíjas Klub dalköre

Szeptember 29.: Idős amatőr művészek tárlatának megnyitója a Hevesi Sándor Színházban

Október 1.: Idősek Világnapja rendezvény

Október 3.: Boda László emlékséta

Október 3.: Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének szakmai konferenciája a Zala ZONE Járműipari Tesztpályán

Október 4.: Kutyás futás Alsóerdőn

Október 5.: A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház jótékonysági gálája a Hevesi Sándor Színházban

Október 6.: Aradi vértanúk emléknapja

Október 7.: Idősek sportvetélkedője

Október 8.: Egészség Akadémia az Egészséges Zalaegerszeg Program részeként - Dr. Schwab Richárd gasztroenterológus tart előadást az Art Moziban

Dr. Schwab Richárd Belgyógyász, gasztroenterológus, kutatóorvos. A klinikai betegellátáson túl komoly tapasztalatokat szerzett gyógyszerek és diagnosztikai eljárások fejlesztésében. Számos évet töltött külföldi egyetemeken (Basel, Bécs és London), részt vett egy új, jelenleg fázis II. klinikai vizsgálatban lévő gyógyszer fejlesztésében. Nemzetközi cikkek szerzője, és feltaláló szabadalmakban, írja az Affidea Bank Center Diagnosztikai és Gasztroenterológiai Központ a honlapján.

