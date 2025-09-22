Őszi dömping: Friss dió, pókaszepetki alma és bagolyhagyma a zalai piacon – mutatjuk az árakat!

Ezúttal kereskedőket éppúgy megkérdeztünk, mint őstermelőket. Az őszi gyümölcsök felhozatalában a magyar szilva és az őszibarack valóban kiemelkedő, a részletekről Németh Zöldség-Gyümölcs Kft. képviseletében Novák Csaba beszélt. Elmondta: az alföldi régióból érkezik a nagyon finom, édes, magvaváló, és még két hétig biztosan lesz belőle. A magyar őszibaracknak 1400 forint, míg a külföldi, olasz baracknak 1600 forint a kilogrammonkénti ára.

Olyan őszi gyümölcsöket is árult a sandi Balogh Árpád, melyek ritkaságnak számítanak

Fotó: Szakony Attila

Őszi gyümölcsök: szilva, alma és szőlő

– Beindult az almaszezon is a standunkon – folytatta. – Mind minden évben, a zalai Pókaszepetkről érkezik több fajta, például idared, gála, jonagored, jonaprince és golden. Jó hír, hogy az ára csökkent, vagyis egységesen 550 forintba kerül mindegyik kilója. A szabolcsi szilva 700 forint, mely lekvárnak kitűnő. Finom, nagy szemű, ropogós olasz, Itália fajtájú szőlőnk van 1000 forintért. Az őszi zöldségek mindegyike magyar: az almapaprika 800, az iharosberényi uborka 1000, a lecsópaprika 500, a paradicsom 700 forintba kerül.

Minden magyar, az őszi zöldségekből a legtöbben savanyúságot készítenek

Fotó: Szakony Attila

Izabella, a fagytűrő

Apropó, szőlőfajták! Az Izabella egy ősi, direkt termő csemegeszőlő fajta, melyet Amerikában nemesítettek. Erős növekedésű tőkékkel, bő terméssel, sötétlilás-kék, közepes méretű bogyókkal rendelkezik, amelyeknek vastag a héja és jellegzetes, zamatos ízű a húsa. Kiemelkedő fagytűrő, ellenáll a gombabetegségeknek és a rothadásnak, ezért a kiskertekben népszerű. Ebből a fajtából szinte minden őstermelő kínált valamennyit jellemzően 700 és 1200 forintos ár között.

Delavári, a ritkaság

– Van itt még direkt termő, manapság már ritkaságnak számító fehér és piros Delavári fajtájú szőlő, ebből néhány tőke még terem – mondta Balogh Árpád sandi kistermelő. – Az apró szemű, igazán különleges ízű szőlő kilogrammja 600 forint. A spenótnak 2000 forint kilogrammja, a zöldbabé 2500 forint, míg a padlizsán és a paprika kilója egyaránt 800 forint.

A Delavári fajtájú szőlő ritkaságnak számít, de megéri megkóstolni

Fotó: Szakony Attila

Újrahasznosítás

A Zalai Hírlap korábbi számai gyakran megjelennek a standokon. A körforgásosság jegyében többféle felhasználási módot láttunk: az egyik helyen úgynevezett szálas árvácska palántát csavartak az újságoldalakba, másutt a vágott, kerti virágok szára köré tekerték, megint máshol a rekesz aljára terítették a lapjait.