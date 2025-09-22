szeptember 22., hétfő

Móric névnap

21°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piaci körkép

3 órája

Őszi dömping: Friss dió, pókaszepetki alma és bagolyhagyma a zalai piacon – mutatjuk az árakat!

Címkék#nagykanizsai vásárcsarnok#Gerócs Ferenc#szilva#gyümölcs

Szilva, őszibarack és savanyúságnak való zöldségek is kaphatók a piacon. A nagykanizsai Vásárcsarnokban őszi gyümölcsökből és zöldségekből lehet bőven találni, sőt találtunk egy újdonságot is, a bagolyhagymát. Változatos riportunkból az is kiderül, mennyibe kerülnek a portékák.

Benedek Bálint
Őszi dömping: Friss dió, pókaszepetki alma és bagolyhagyma a zalai piacon – mutatjuk az árakat!

Savanyúság-alapanyagok frissen és savanyúság vödörben, Laki József és felesége rendszeresen árusít a piacon

Fotó: Szakony Attila

Ezúttal kereskedőket éppúgy megkérdeztünk, mint őstermelőket. Az őszi gyümölcsök felhozatalában a magyar szilva és az őszibarack valóban kiemelkedő, a részletekről Németh Zöldség-Gyümölcs Kft. képviseletében Novák Csaba beszélt. Elmondta: az alföldi régióból érkezik a nagyon finom, édes, magvaváló, és még két hétig biztosan lesz belőle. A magyar őszibaracknak 1400 forint, míg a külföldi, olasz baracknak 1600 forint a kilogrammonkénti ára.

őszi gyümölcsök
Olyan őszi gyümölcsöket is árult a sandi Balogh Árpád, melyek ritkaságnak számítanak
Fotó: Szakony Attila

Őszi gyümölcsök: szilva, alma és szőlő

– Beindult az almaszezon is a standunkon – folytatta. – Mind minden évben, a zalai Pókaszepetkről érkezik több fajta, például idared, gála, jonagored, jonaprince és golden. Jó hír, hogy az ára csökkent, vagyis egységesen 550 forintba kerül mindegyik kilója. A szabolcsi szilva 700 forint, mely lekvárnak kitűnő. Finom, nagy szemű, ropogós olasz, Itália fajtájú szőlőnk van 1000 forintért. Az őszi zöldségek mindegyike magyar: az almapaprika 800, az iharosberényi uborka 1000, a lecsópaprika 500, a paradicsom 700 forintba kerül.

őszi gyümölcsök
Minden magyar, az őszi zöldségekből a legtöbben savanyúságot készítenek
Fotó: Szakony Attila

Izabella, a fagytűrő

Apropó, szőlőfajták! Az Izabella egy ősi, direkt termő csemegeszőlő fajta, melyet Amerikában nemesítettek. Erős növekedésű tőkékkel, bő terméssel, sötétlilás-kék, közepes méretű bogyókkal rendelkezik, amelyeknek vastag a héja és jellegzetes, zamatos ízű a húsa. Kiemelkedő fagytűrő, ellenáll a gombabetegségeknek és a rothadásnak, ezért a kiskertekben népszerű. Ebből a fajtából szinte minden őstermelő kínált valamennyit jellemzően 700 és 1200 forintos ár között.

Delavári, a ritkaság

– Van itt még direkt termő, manapság már ritkaságnak számító fehér és piros Delavári fajtájú szőlő, ebből néhány tőke még terem – mondta Balogh Árpád sandi kistermelő. – Az apró szemű, igazán különleges ízű szőlő kilogrammja 600 forint. A spenótnak 2000 forint kilogrammja, a zöldbabé 2500 forint, míg a padlizsán és a paprika kilója egyaránt 800 forint.

őszi gyümölcsök
A Delavári fajtájú szőlő ritkaságnak számít, de megéri megkóstolni
Fotó: Szakony Attila

Újrahasznosítás

A Zalai Hírlap korábbi számai gyakran megjelennek a standokon. A körforgásosság jegyében többféle felhasználási módot láttunk: az egyik helyen úgynevezett szálas árvácska palántát csavartak az újságoldalakba, másutt a vágott, kerti virágok szára köré tekerték, megint máshol a rekesz aljára terítették a lapjait.

őszi gyümölcsök
Árvácskák sorakoznak újrahasznosított Zalai Hírlap-"ruhában"
Fotó: Szakony Attila

Árvácska, a kitartó

A kiskanizsai Gerócs Ferencné családjával a Vásárcsarnok építése, vagyis 1997 óta árusít árvácskát, és más zöldségpalántákat és zöldségeket a piacon. Elmondta: az árvácska kétnyári növény, ha szeptemberben elültetik akkor jövő év májusáig virágzik, ugyanis ez inkább a hűvösebb időjárást kedveli. A szivartálcákban megrendelt palántákat egyesével poharakba, kis cserepekbe ültetik el, s ezek a kisvirágú fajták is szép bokorrá cseperednek. Most egy ilyen árvácska 400 forint, és később sok virággal hálálja meg a törődést.

őszi gyümölcsök
Poharas árvácska kerül a táskába
Fotó: Szakony Attila

Vödrös savanyúságtól a lecsóig

Vödrös savanyúságokból és savanyúságnak való zöldségekből akadt bőven a szintén kiskanizsai Laki József őstermelő standján.

– A csípős paprika 1200, a lecsópaprika 800, az édes paprika 1000, az erős cseresznyepaprika 2000, a savanyúságnak való hagyma 1800 forint, illetve a paradicsom és az uborka 1000 forintba kerül – mondta. – Ezek a zöldségek vegyes savanyúságnak éppoly finomak, mint magukban, például zöldparadicsom-savanyúságnak. Aki nem akar bíbelődni a vödrös savanyúság elrakásával, annak többfélét is kínálunk, a csalamádétól az almapaprika-savanyúságig mindent. Ezenkívül kínálunk még szörpöket, lekvárokat, darált édes és csípős paprikát, sőt reszelt tormát is egész évben. Szintén népszerű a majdnem kész lecsó, melyből 0,72 deciliteres üveg 1500 forintba kerül és olyan az íze, mintha otthon készítették volna.

őszi gyümölcsök
A nagykanizsai Vásárcsarnokban az őszi gyümölcsök és zöldségek között válogatottunk, tartsanak velünk a sorok közé!
Fotó: Szakony Attila

Milyen a bagolyhagyma?

A végére hagytunk egy egészen érdekes figurát, Kránicz Józsefet. A nagykanizsai őstermelő a Vásárcsarnok üde színfoltja, aki fényes, porrogi gesztenyéje mellett minden vásárló lassított, bár amikor meglátták, hogy 3000 forintba kerül, elgondolkoztak. A dióbélnek most 5-6000 forint kilója, bár József frisset árul, ami előző este még a héjában volt. A feleségének köszönhetően viszont rekeszekbe került.

– Árusítok bagolyhagymát is, bár ez nem a fajtája – mesélte. – Amikor meglátják, hogy mennyibe kerül a kilója, csak annyit mondanak: "húhú". Na így lett a 2000 forintos hagymából, bagolyhagyma.

őszi gyümölcsök
Íme a bagolyhagyma, az árát nem mertük lefotózni, inkább leírtuk
Fotó: Szakony Attila

Vadkovászos kenyerekkel érkezett egy zalai vállalkozás

Kijelenthető: pénteken csúcsra járt a nagykanizsai Vásárcsarnok. Az üzletház egyik asztalán vadkovászos kenyereket és illatos gyümölcsös pitéket árult két fiatalember. Herbert Kornél és Francz Balázs, A dombon túl nevű vállalkozás megálmodói a fővárosi nyüzsgést hagyták ott azért, hogy a göcseji Szentkozmadombján telepedjenek. Elhatározásukban nagy szerepet játszott a koronavírus, hiszen amikor kezdett feje tetejére állni a világ, akkor úgy döntöttek lépnek. Azóta pedig fűszereket, gyógynövényeket és különböző zöldségeket termesztenek vegyszermentesen. Olyan termékeket állítanak elő, amelyeket a legkiválóbb minőségűek és ők is szívesen fogyasztanák. Céljuk, hogy minél több ember egészségtudatosan éljen. Péntekenként pedig a nagykanizsaiak is megkóstolhatják a különféle árukat.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu