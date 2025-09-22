3 órája
Őszi dömping: Friss dió, pókaszepetki alma és bagolyhagyma a zalai piacon – mutatjuk az árakat!
Szilva, őszibarack és savanyúságnak való zöldségek is kaphatók a piacon. A nagykanizsai Vásárcsarnokban őszi gyümölcsökből és zöldségekből lehet bőven találni, sőt találtunk egy újdonságot is, a bagolyhagymát. Változatos riportunkból az is kiderül, mennyibe kerülnek a portékák.
Savanyúság-alapanyagok frissen és savanyúság vödörben, Laki József és felesége rendszeresen árusít a piacon
Fotó: Szakony Attila
Ezúttal kereskedőket éppúgy megkérdeztünk, mint őstermelőket. Az őszi gyümölcsök felhozatalában a magyar szilva és az őszibarack valóban kiemelkedő, a részletekről Németh Zöldség-Gyümölcs Kft. képviseletében Novák Csaba beszélt. Elmondta: az alföldi régióból érkezik a nagyon finom, édes, magvaváló, és még két hétig biztosan lesz belőle. A magyar őszibaracknak 1400 forint, míg a külföldi, olasz baracknak 1600 forint a kilogrammonkénti ára.
Őszi gyümölcsök: szilva, alma és szőlő
– Beindult az almaszezon is a standunkon – folytatta. – Mind minden évben, a zalai Pókaszepetkről érkezik több fajta, például idared, gála, jonagored, jonaprince és golden. Jó hír, hogy az ára csökkent, vagyis egységesen 550 forintba kerül mindegyik kilója. A szabolcsi szilva 700 forint, mely lekvárnak kitűnő. Finom, nagy szemű, ropogós olasz, Itália fajtájú szőlőnk van 1000 forintért. Az őszi zöldségek mindegyike magyar: az almapaprika 800, az iharosberényi uborka 1000, a lecsópaprika 500, a paradicsom 700 forintba kerül.
Izabella, a fagytűrő
Apropó, szőlőfajták! Az Izabella egy ősi, direkt termő csemegeszőlő fajta, melyet Amerikában nemesítettek. Erős növekedésű tőkékkel, bő terméssel, sötétlilás-kék, közepes méretű bogyókkal rendelkezik, amelyeknek vastag a héja és jellegzetes, zamatos ízű a húsa. Kiemelkedő fagytűrő, ellenáll a gombabetegségeknek és a rothadásnak, ezért a kiskertekben népszerű. Ebből a fajtából szinte minden őstermelő kínált valamennyit jellemzően 700 és 1200 forintos ár között.
Delavári, a ritkaság
– Van itt még direkt termő, manapság már ritkaságnak számító fehér és piros Delavári fajtájú szőlő, ebből néhány tőke még terem – mondta Balogh Árpád sandi kistermelő. – Az apró szemű, igazán különleges ízű szőlő kilogrammja 600 forint. A spenótnak 2000 forint kilogrammja, a zöldbabé 2500 forint, míg a padlizsán és a paprika kilója egyaránt 800 forint.
Újrahasznosítás
A Zalai Hírlap korábbi számai gyakran megjelennek a standokon. A körforgásosság jegyében többféle felhasználási módot láttunk: az egyik helyen úgynevezett szálas árvácska palántát csavartak az újságoldalakba, másutt a vágott, kerti virágok szára köré tekerték, megint máshol a rekesz aljára terítették a lapjait.
Árvácska, a kitartó
A kiskanizsai Gerócs Ferencné családjával a Vásárcsarnok építése, vagyis 1997 óta árusít árvácskát, és más zöldségpalántákat és zöldségeket a piacon. Elmondta: az árvácska kétnyári növény, ha szeptemberben elültetik akkor jövő év májusáig virágzik, ugyanis ez inkább a hűvösebb időjárást kedveli. A szivartálcákban megrendelt palántákat egyesével poharakba, kis cserepekbe ültetik el, s ezek a kisvirágú fajták is szép bokorrá cseperednek. Most egy ilyen árvácska 400 forint, és később sok virággal hálálja meg a törődést.
Vödrös savanyúságtól a lecsóig
Vödrös savanyúságokból és savanyúságnak való zöldségekből akadt bőven a szintén kiskanizsai Laki József őstermelő standján.
– A csípős paprika 1200, a lecsópaprika 800, az édes paprika 1000, az erős cseresznyepaprika 2000, a savanyúságnak való hagyma 1800 forint, illetve a paradicsom és az uborka 1000 forintba kerül – mondta. – Ezek a zöldségek vegyes savanyúságnak éppoly finomak, mint magukban, például zöldparadicsom-savanyúságnak. Aki nem akar bíbelődni a vödrös savanyúság elrakásával, annak többfélét is kínálunk, a csalamádétól az almapaprika-savanyúságig mindent. Ezenkívül kínálunk még szörpöket, lekvárokat, darált édes és csípős paprikát, sőt reszelt tormát is egész évben. Szintén népszerű a majdnem kész lecsó, melyből 0,72 deciliteres üveg 1500 forintba kerül és olyan az íze, mintha otthon készítették volna.
Milyen a bagolyhagyma?
A végére hagytunk egy egészen érdekes figurát, Kránicz Józsefet. A nagykanizsai őstermelő a Vásárcsarnok üde színfoltja, aki fényes, porrogi gesztenyéje mellett minden vásárló lassított, bár amikor meglátták, hogy 3000 forintba kerül, elgondolkoztak. A dióbélnek most 5-6000 forint kilója, bár József frisset árul, ami előző este még a héjában volt. A feleségének köszönhetően viszont rekeszekbe került.
– Árusítok bagolyhagymát is, bár ez nem a fajtája – mesélte. – Amikor meglátják, hogy mennyibe kerül a kilója, csak annyit mondanak: "húhú". Na így lett a 2000 forintos hagymából, bagolyhagyma.
Vadkovászos kenyerekkel érkezett egy zalai vállalkozás
Kijelenthető: pénteken csúcsra járt a nagykanizsai Vásárcsarnok. Az üzletház egyik asztalán vadkovászos kenyereket és illatos gyümölcsös pitéket árult két fiatalember. Herbert Kornél és Francz Balázs, A dombon túl nevű vállalkozás megálmodói a fővárosi nyüzsgést hagyták ott azért, hogy a göcseji Szentkozmadombján telepedjenek. Elhatározásukban nagy szerepet játszott a koronavírus, hiszen amikor kezdett feje tetejére állni a világ, akkor úgy döntöttek lépnek. Azóta pedig fűszereket, gyógynövényeket és különböző zöldségeket termesztenek vegyszermentesen. Olyan termékeket állítanak elő, amelyeket a legkiválóbb minőségűek és ők is szívesen fogyasztanák. Céljuk, hogy minél több ember egészségtudatosan éljen. Péntekenként pedig a nagykanizsaiak is megkóstolhatják a különféle árukat.
