Piaci körkép

1 órája

5 ezer forintba kerülhet egyetlen gomba – sokan nem tudják, hogy védett fajra vadásznak (galéria)

Néhány hete megérkezett a kiadós csapadék Zalába is. Ezzel elindult az őszi ehető gombák szezonja. Aki nem bízik magában, az messziről elkerüli a mérgező gombákat, s inkább piacon, üzletben vásárol. Akad azonban olyan fajta, ami ehető, ám mégis védett. Ismerjük fel, s inkább ne borzasszuk el a gombaszakértőt a bevizsgáláskor, s persze így spórolhatunk is: hisz elkerülhetjük a természetkárosításért fizetendő pénzbírságot.

Mozsár Eszter
Vargányadömping van most, a zalaegerszegi piacon is találtunk.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Sokféleképpen el lehet készíteni a gombát, s a fiatalabb séfek, háziasszonyok már nemcsak levesnek, pörköltnek használják, hanem több módon dobják fel vele a húsos vagy vegetáriánus menüket. Pénteken reggel Kustánszegről érkezett egy nyugdíjas hölgy négy kilogramm vargányával, először árult a zalaegerszegi piacon. Igazi „göcseji gomba” kellette magát, a lelőhelyet természetesen nem árulta el. Hajnali fél 6-kor találkozott a gombaszakértővel, aki mindig átnézi az árusok kínálatát. Szomszédai már összeszedelőzködtek, 10 órára mindent eladtak. Az árusok reggel, míg a magánemberek 10-12 között vizsgáltathatják meg kosarukat, méghozzá kedden, pénteken és szombaton. Érkezik az őszi ehető gombák szezonja. 

Őszi ehető gombák a zalaegerszegi piacon
Minden ehető gombának megvan a mérgező párja. Indul az őszi ehető gombák szezonja.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Őszi ehető gombák: ebből van most a dömping

A zalaegerszegi piacon Török Anita gombaszakértő irodájában megtudtuk: pénteken több mint száz kilogramm vargánya került a vásárlók kosarába. Zala szerencsés régió, az őszi ehető gombák valódi tárháza. Jelenleg a különösen ízletes fajta, a vargánya szezonja van, előtte a rókagomba "hasított". Persze figyelni kell a mérgező gombákra is. Szerencsére az utóbbi években nem volt halálos kimenetelű gombamérgezés a régióban.

A vargánya a főszereplő kétségkívül, mellette jóval kevesebb a galambgomba vagy az őzlábgomba. Utóbbinak nem kedvez a sok eső. Az ehető őszi gombák sora még csak most indul be, s szedhetjük nemsokára a pereszkét és a fenyőrizikét is. Idén még nem találkoztam gyilkos galócával, ám az óvatosság soha nem árt. Ha valaki nem ismeri fel biztosan a gyilkos vagy a légyölő galócát, ne szedjen gombát. Sokan érkeznek hozzám amolyan tanulókosárral, s így ismerkednek meg a gombákkal – mondta a gombaszakértő.

Török Anita hozzátette, felhasználásig, esetleg bevizsgálásig szellős, hűvös helyre tegyük a gombát, pincébe vagy garázsba. Lehetőleg kosárban vagy papírzacskóban tároljuk, s ne vödörben.

Őszi ehető gombák a zalaegerszegi piacon
Egy megbízható szakkönyv, borítóján a csábító és ehető, ám 2013 óta védett császárgomba.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Csodáljuk, fotózzuk, ne szedjük!

A zalaegerszegi gombaszakértő felhívta a figyelmet, Zalában nagyon sok terem az egyik ehető fajtából, ám azt mégse tegyük a kosárba. Lehet, sokan nem tudják, de Magyarországon a császárgomba védett 2013 óta, a természetvédelmi értéke 5 ezer forint. A császárgomba – vagy császárgalóca – kevés helyen fordul elő, ám a régiónkban sok található. Érzékeny a klímaváltozásra, az erdőirtásra és a talaj bolygatására, így ezek a tényezők is veszélyeztetik a császárgombát. 

Őszi ehető gombák dömpingje a piacon

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 


 


 

