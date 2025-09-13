szeptember 13., szombat

A jövő héten átadják

3 órája

Összekötik a két sztrádát – még gyorsabban eljuthatunk Ausztriába

Hamarosan Körmendtől Bécsig vagy Graz-ig végig autópályán közlekedhetünk, mivel összekötik az M80-as autóutat és az osztrák S7 autópályát, számolt be Vas megyei testvérportálunk. Ez az Ausztriába tartó zalaiaknak is jó hír.

Zaol.hu

A Rábakeresztúr és Radafalva közötti út is elkészült, amit egy időben adnak át a sztrádaszakasszal. Ez egyben azt is jelenti, hogy jövő szombattól Körmendtől vagy Szentgotthárdtól az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk. További részleteket a vaol.hu cikkében. 

Végre összekötik a két autópályát, a határ mindkét oldalán régóta vártak erre
Fotó: Szendi Péter

Közben előzetes kalkulációk jelentek meg azzal kapcsolatban, mennyit kell fizetnünk 2026-ban a gyorsforgalmi úthálózat használatáért. Az autópálya-matricák árának emelése inflációhoz kötött, így viszonylag egyszerű volt elvégezni a számításokat. Mivel a Központi Statisztikai Hivatal 4,3 százalékos inflációt állapított meg augusztusra, ezért várhatóan az útdíjak is ennyivel emelkednek, írtuk meg nemrégiben.


 

