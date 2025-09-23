szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas meglepetés

1 órája

Tarolt Amerikában a dunántúli község fesztiválja: elnyerte a rendezvényipar Oscar-díját

Címkék#badacsonyi tamás#rendezvényipar#nemzetközi fesztivál

A zalai kisfalu rendezvényét immáron hivatalosan is a világ legrangosabb fesztiváljai között jegyzik.

Zaol.hu
Tarolt Amerikában a dunántúli község fesztiválja: elnyerte a rendezvényipar Oscar-díját

A 2025-ös Fotó: Erhardt László

Rangos nemzetközi díjat nyert az Örvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az Egyesült Államokban. A Zala vármegyei, zalacsányi rendezvény az idén 70 éves Nemzetközi Fesztivál és Rendezvény Szövetség (International Festivals & Events Association, IFEA) fődíját nyerte el az 50.000–500.000 dollár költségvetésű fesztiválok kategóriájában.

A 2025-ös Örvényesvölgy Fesztivál egyik kiemelt fellépője Matteo Bochelli volt Fotó: Erhardt László/Örvényesvölgy Fesztivál

A díjazottak között kiemelkedett az 1000 fős zalai kis falu, Zalacsány szereplése olyan városok eseményei mellett, mint Philadelphia, Pittsburgh, Dublin, Sydney vagy Rotterdam, írta sajtóközleményében a fesztivál.

Az IFEA világ vezető szakmai szervezete, amely a fesztivál- és rendezvényszervezők globális közösségét támogatja. A szövetség világszerte működő regionális hálózataival (IFEA Africa, Asia, Australia, Europe, Latin America, North America) együttműködve egy közös vízióért dolgozik. Az IFEA/Haas & Wilkerson Grand Pinnacle Award a fesztivál- és rendezvényipar „arany standardja” és „Oscar-díja”, amely az innovációt, a szakmai kiválóságot és a kulturális értékek közvetítését díjazza világszerte. Idén a díjazottjaik között volt többek között a a Vivid Sydney Fesztivál (Ausztrália), a Memphis in May Nemzetközi Fesztivál és a Pasadena Tournament of Roses (USA), a Púca Festival (Írország), vagy a Bangkoki Művészeti Biennálé (Thaiföld).

„Óriási megtiszteltetés, hogy a világ legjobbjai között tartják számon a zalai Örvényesvölgy Fesztivált. Ez a díj nemcsak a szervezők, hanem a közönség és a helyi közösség közös sikere is” – mondta el Badacsonyi Tamás, és Badacsonyi-Kovács Nikoletta, a fesztivál alapítói és főszervezői.

Badacsonyi Tamás, és Badacsonyi-Kovács Nikoletta, a fesztivál alapítói és főszervezői átveszik a díjat Forrás: Örvényesvölgy Fesztivál/Facebook

„A díjátadót követő nemzetközi konferencián felkérést kaptunk, hogy - többek között a Coachella fesztivál szervezői és a Walt Disney Company vezető munkatársai mellett - bemutassuk, miként hoztunk létre piaci alapon, jelenleg még szponzorok nélkül, egy jegyárbevételből sikeres fesztivált. A szakmai közönség kíváncsi volt arra, hogyan lehetséges mindez egy vidéki kisfalu szélén, egy korábban üres réten, távol a városi infrastruktúrától, és miben rejlik az a varázslat, ami lenyűgözte a nemzetközi zsűrit is” - tette hozzá Badacsonyi Tamás.

A minőségi könnyűzenére koncentrálnak

Az Örvényesvölgy Fesztivál Magyarország egyik legkülönlegesebb kulturális eseménye, amelyet 2018 óta rendeznek meg a zalai erdők és dombok ölelésében. A fesztivál a minőségi könnyűzene, a soul, blues, jazz hazai és nemzetközi sztárjait hozza el a természet közepébe, miközben kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, a közösségépítésre és a helyi értékek bemutatására. Legutóbb 2024-ben Matteo Bocelli első magyarországi koncertjének helyszíne volt a fesztivál, a világhírű énekes szimfonikus zenekari kísérettel lépett a közönség elé. 

Az Örvényesvölgy idén elmaradt, de jövőre visszatér 

2025-ben betegség miatt a fesztivál elmaradt, azonban 2026-ban az Örvényesvölgy visszatér - június 26-28. között sztárfellépők sora várja majd a látogatókat.

A Lighthouse Family énekese, Tunde Baiyewu már biztos fellépő és az ősszel további bejelentéseket ígérnek a szervezők. „Két hete Londonban tárgyaltunk a világ vezető ügynökségeivel a 2026-os programról, hamarosan pedig Los Angeles-ben és Las Vegasban is lesznek megbeszéléseink. Több koncertre is meghívást kaptunk, olyan előadókkal, akik nem jártak még Magyarországon. Újabb programbejelentéseinket még karácsony előtt tervezzük!” – mondta el Badacsonyi Tamás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu