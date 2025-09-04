szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

22°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Népművészek tábora

41 perce

Új padokat faragtak, a fesztiválon pedig a mesterségüket is bemutatják (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Gébárton#vadpörkölt fesztivál#fafaragó tábor

Ismét kitettek magukért a mesterek Gébárton, ugyanis megszépült az alkotóház bejáratának lépcsője, s kicseréltek több padot, asztalt. A héten zajlott a XI. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Tábor a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. A fafaragók azonban nem mennek haza csütörtökön este, ugyanis mesterségbemutatót tartanak péntektől vasárnapig a Vadpörkölt Fesztivál ideje alatt az Európa téren.

Mozsár Eszter
Új padokat faragtak, a fesztiválon pedig a mesterségüket is bemutatják (galéria, videó)

Devecz Zsuzsa, Balaicz Zoltán, Nagy Béla és Kiss-Molnár István a XI. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Táborban. Mögöttük az újonnan készült lépcső.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A végeredményt Balaicz Zoltán polgármester is megtekintette, aki köszönetét fejezte ki a város nevében a népi kézműves mesterséget éltető munkákért. Mint mondta, számára nagyon szimpatikus, hogy nem csak egy szokványos találkozóra érkeznek az ország egész területéről, hanem nagy hangsúlyt kap a szakma továbbörökítése, a tanulás szerepe. Mint mondta, a mai világban különösen szükség van az értékmentésre. Devecz Zsuzsa, a ZMNE elnöke elmondta, az alkotóházzal közösen immáron 43 éve munkálkodnak azért, hogy ebben a festői környezetben fogadhassák a hozzájuk betérőket, s innen vigyék hírét a vendégek a zalai vendégszeretetnek, az élő népművészetnek. Kiss-Molnár István intézményegység-vezető ugyancsak megköszönte a XI. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Tábor húsz résztvevőjének, valamint az előző évek táborlakóinak, hogy itt hagyták névjegyüket Gébárton.

országos fafaragó tábor
Az országos fafaragó tábor egyik oktatója, Mikes Lajos munka közben. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Az országos fafaragó tábor hírét Erdélybe is elviszik

A program a Magyar Művészeti Alap, a Csoóri Sándor Program és a zalaegerszegi önkormányzat támogatásával valósult meg. Az országos fafaragó tábor 2014-ben indult, s a 10 éves projekt során hozták létre a Kárpát-medencei Tradicionális Fa Sírjelek Emlékparkot. Természetesen a mestereknek jövőre is találnak munkát, sőt, egyre inkább az utánpótlás-nevelés felé fordulnak, tájékoztatta lapunkat Devecz Zsuzsa. Hozzátette, ezúttal rendhagyó a tábor, ugyanis idén először csatlakoznak a Vadpörkölt Fesztiválhoz – ahogy tavasszal először vettek részt az EgerszegFeszten a saját GubancFeszt programsorozatukkal - , s remélik, hogy minél többen megismerik a famegmunkálás kultúráját az Európa téren. Jó hír továbbá, hogy a tábor három szakmai vezetője - Nagy Béla fafaragó, a Népművészet mestere, Zalai Béla fafaragó és Mikes Lajos népi iparművész - szeptemberben a III. Erdélyi Mesterségek Ünnepén képviselhetik Zalát. Az ott ellesett zsindelykészítés lehet majd többek között a következő táborok témája, mondta az egyesületi elnök.

Fafaragók Gébárton, s a Vadpörkölt fesztiválra is mennek

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu