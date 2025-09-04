1 órája
Új padokat faragtak, a fesztiválon pedig a mesterségüket is bemutatják (galéria, videó)
Ismét kitettek magukért a mesterek Gébárton, ugyanis megszépült az alkotóház bejáratának lépcsője, s kicseréltek több padot, asztalt. A héten zajlott a XI. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Tábor a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. A fafaragók azonban nem mennek haza csütörtökön este, ugyanis mesterségbemutatót tartanak péntektől vasárnapig a Vadpörkölt Fesztivál ideje alatt az Európa téren.
Devecz Zsuzsa, Balaicz Zoltán, Nagy Béla és Kiss-Molnár István a XI. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Táborban. Mögöttük az újonnan készült lépcső.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A végeredményt Balaicz Zoltán polgármester is megtekintette, aki köszönetét fejezte ki a város nevében a népi kézműves mesterséget éltető munkákért. Mint mondta, számára nagyon szimpatikus, hogy nem csak egy szokványos találkozóra érkeznek az ország egész területéről, hanem nagy hangsúlyt kap a szakma továbbörökítése, a tanulás szerepe. Mint mondta, a mai világban különösen szükség van az értékmentésre. Devecz Zsuzsa, a ZMNE elnöke elmondta, az alkotóházzal közösen immáron 43 éve munkálkodnak azért, hogy ebben a festői környezetben fogadhassák a hozzájuk betérőket, s innen vigyék hírét a vendégek a zalai vendégszeretetnek, az élő népművészetnek. Kiss-Molnár István intézményegység-vezető ugyancsak megköszönte a XI. Zalaegerszegi Országos Fafaragó Tábor húsz résztvevőjének, valamint az előző évek táborlakóinak, hogy itt hagyták névjegyüket Gébárton.
Az országos fafaragó tábor hírét Erdélybe is elviszik
A program a Magyar Művészeti Alap, a Csoóri Sándor Program és a zalaegerszegi önkormányzat támogatásával valósult meg. Az országos fafaragó tábor 2014-ben indult, s a 10 éves projekt során hozták létre a Kárpát-medencei Tradicionális Fa Sírjelek Emlékparkot. Természetesen a mestereknek jövőre is találnak munkát, sőt, egyre inkább az utánpótlás-nevelés felé fordulnak, tájékoztatta lapunkat Devecz Zsuzsa. Hozzátette, ezúttal rendhagyó a tábor, ugyanis idén először csatlakoznak a Vadpörkölt Fesztiválhoz – ahogy tavasszal először vettek részt az EgerszegFeszten a saját GubancFeszt programsorozatukkal - , s remélik, hogy minél többen megismerik a famegmunkálás kultúráját az Európa téren. Jó hír továbbá, hogy a tábor három szakmai vezetője - Nagy Béla fafaragó, a Népművészet mestere, Zalai Béla fafaragó és Mikes Lajos népi iparművész - szeptemberben a III. Erdélyi Mesterségek Ünnepén képviselhetik Zalát. Az ott ellesett zsindelykészítés lehet majd többek között a következő táborok témája, mondta az egyesületi elnök.
Fafaragók Gébárton, s a Vadpörkölt fesztiválra is mennekFotók: Pezzetta Umberto
Faragott oszlopfőket is készítenek az emlékpark kerítéséhez