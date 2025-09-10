A Trabanttól a Ferrariig
1 órája
Öreg autó nem vén csotrogány! Különleges járművek százai a zalai településen (galéria)
Múlt szombaton Reszneken megtelt a szabadidőpark különleges autókkal.
Ámulatba ejtő! Az öreg járművek találkozója elbűvölte a látogatókat
Fotó: Csiszár Balázs
Őriszentpéteren tartották nyolcadik alkalommal a Nemzetközi Öreg Járművek Találkozóját, amelynek több száz résztvevője egy túra keretében érkezett Resznekre. Mintegy 400 veteránautó, több mint 100 motor, számos terepjáró és kisbusz dübörgött egyszerre a tóparton. Galériánkban a Trabanttól a Ferrariig számos modellt felfedezhet a régi időkből.
Öreg járművek találkozója ResznekenFotók: Csiszár Balázs
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre