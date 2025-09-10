szeptember 10., szerda

A Trabanttól a Ferrariig

1 órája

Öreg autó nem vén csotrogány! Különleges járművek százai a zalai településen (galéria)

Múlt szombaton Reszneken megtelt a szabadidőpark különleges autókkal.

Korosa Titanilla
Öreg autó nem vén csotrogány! Különleges járművek százai a zalai településen (galéria)

Ámulatba ejtő! Az öreg járművek találkozója elbűvölte a látogatókat

Fotó: Csiszár Balázs

Őriszentpéteren tartották nyolcadik alkalommal a Nemzetközi Öreg Járművek Találkozóját, amelynek több száz résztvevője egy túra keretében érkezett Resznekre. Mintegy 400 veteránautó, több mint 100 motor, számos terepjáró és kisbusz dübörgött egyszerre a tóparton. Galériánkban a Trabanttól a Ferrariig számos modellt felfedezhet a régi időkből. 

Öreg Ferrari nem vén Ferrari...
Fotó: Csiszár Balázs

Öreg járművek találkozója Reszneken

Fotók: Csiszár Balázs

 

