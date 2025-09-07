szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

16°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Polgári piknik

1 órája

Orbán Viktor Kötcsén jelöli ki a jövő fő irányait, élőben követjük

Címkék#kormányfő#beszéd#Orbán Viktor

A kötcsei polgári piknik 2004 óta a magyar politikai élet egyik meghatározó eseménye, ahol Orbán Viktor minden évben évadnyitó beszédet tart. A most vasárnapi rendezvény különlegessége, hogy először nem zárt körben hangzik el a kormányfő helyzetértékelése, hanem a közösségi médiában élőben is látható lesz. Kövesse velünk élőben!

Zaol.hu
Orbán Viktor Kötcsén jelöli ki a jövő fő irányait, élőben követjük

Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A beszéd központi témája várhatóan a 2026-os országgyűlési választás, az Európai Unió helyzete, a háború és a gazdasági kihívások lesznek. Orbán Viktor szavai Kötcséről mindig stratégiai iránymutatást jelentenek, most is meghatározó üzenetek várhatók.
A részletekről a Magyar Nemzet írt.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Jótékonyság is lesz Kötcsén, a háború áldozatait támogatják

A kötcsei piknik résztvevői idén a háború áldozatainak hozzátartozóit támogatják, miközben az egész rendezvényt közvetítik.

További részletekről itt olvashat!

 

Magyar Péter Kötcsére hívja híveit, miközben adóemelési tervei botrányt kavarnak

Vasárnap Magyar Péter Kötcsére várja támogatóit, éppen akkor, amikor a miniszterelnök a polgári pikniken tartja beszédét. A Tisza Párt akcióját sokan provokációnak tartják, különösen azért, mert közben kiderült: progresszív, többkulcsos adórendszer bevezetését tervezik. Tarr Zoltán alelnök erről nyíltan beszélt egy etyeki rendezvényen.

A TEK és a rendőrség egész napos útlezárásokkal, igazoltatásokkal és csomagellenőrzésekkel biztosítja Kötcsét. Forrás:  Police.hu

A botrány közepette a hatóságok rendkívüli készültséggel készülnek. A TEK és a rendőrség egész napos útlezárásokkal, igazoltatásokkal és csomagellenőrzésekkel biztosítja Kötcsét.


Forrás: Magyar Nemzet

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu