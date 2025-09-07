Orbán Viktor Kötcsén jelöli ki a jövő fő irányait, élőben követjük

Vasárnap Magyar Péter Kötcsére várja támogatóit, éppen akkor, amikor a miniszterelnök a polgári pikniken tartja beszédét. A Tisza Párt akcióját sokan provokációnak tartják, különösen azért, mert közben kiderült: progresszív, többkulcsos adórendszer bevezetését tervezik. Tarr Zoltán alelnök erről nyíltan beszélt egy etyeki rendezvényen.

A TEK és a rendőrség egész napos útlezárásokkal, igazoltatásokkal és csomagellenőrzésekkel biztosítja Kötcsét. Forrás: Police.hu

A botrány közepette a hatóságok rendkívüli készültséggel készülnek. A TEK és a rendőrség egész napos útlezárásokkal, igazoltatásokkal és csomagellenőrzésekkel biztosítja Kötcsét.



Forrás: Magyar Nemzet