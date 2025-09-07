2 órája
Orbán Viktor Kötcsén jelöli ki a jövő fő irányait, élőben követjük
A kötcsei polgári piknik 2004 óta a magyar politikai élet egyik meghatározó eseménye, ahol Orbán Viktor minden évben évadnyitó beszédet tart. A most vasárnapi rendezvény különlegessége, hogy először nem zárt körben hangzik el a kormányfő helyzetértékelése, hanem a közösségi médiában élőben is látható lesz. Kövesse velünk élőben!
Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
A beszéd központi témája várhatóan a 2026-os országgyűlési választás, az Európai Unió helyzete, a háború és a gazdasági kihívások lesznek. Orbán Viktor szavai Kötcséről mindig stratégiai iránymutatást jelentenek, most is meghatározó üzenetek várhatók.
A részletekről a Magyar Nemzet írt.
Íme a helyszíni képeink az esemény előtti forgalomról
A sonline.hu fotóriportere a helyszínről jelentkezett.
A Hír TV is élő műsorral készül mára
Jótékonyság is lesz Kötcsén, a háború áldozatait támogatják
A kötcsei piknik résztvevői idén a háború áldozatainak hozzátartozóit támogatják, miközben az egész rendezvényt közvetítik.
Magyar Péter Kötcsére hívja híveit, miközben adóemelési tervei botrányt kavarnak
Vasárnap Magyar Péter Kötcsére várja támogatóit, éppen akkor, amikor a miniszterelnök a polgári pikniken tartja beszédét. A Tisza Párt akcióját sokan provokációnak tartják, különösen azért, mert közben kiderült: progresszív, többkulcsos adórendszer bevezetését tervezik. Tarr Zoltán alelnök erről nyíltan beszélt egy etyeki rendezvényen.
A botrány közepette a hatóságok rendkívüli készültséggel készülnek. A TEK és a rendőrség egész napos útlezárásokkal, igazoltatásokkal és csomagellenőrzésekkel biztosítja Kötcsét.
Forrás: Magyar Nemzet