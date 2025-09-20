szeptember 20., szombat

Friderika névnap

15°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Modernizáció

1 órája

Jönnek az okosstrandok a Balatonra? Online napágyfoglalás, digitális térkép és QR-kódos kapu

Címkék#tapasztalat#Balatoni Tudástár-Kék Hullám Zászló#strand#Balatoni Szövetség

Lehet-e online jegyet váltani a strandra? Honnan tudhatom, hogy lesz-e helyünk, ahol kényelmesen elférünk? Meddig tart nyitva a strand és milyen lehetőségek vannak étkezésre, sportolásra, gyerekeknek? Mind olyan kérdések, melyeket gyakran feltesznek a vendégek, ha strandra készülnek. Az okosstrandok a Balatonnál segítenek ebben, ám ez még a jövő kihívása, derült ki egy minapi konferencián.

Keszey Ágnes

Mindezek megválaszolásában olyan digitális megoldások segíthetik a strandüzemeltetőket, amelyek még nem nagyon ismertek a balatoni fürdőhelyeken. Okosstrandok a Balatonnál - ez egyelőre a jövő zenéje, hiszen sok strandnak még honlapja sincs.

Okosstrandok a Balatonnál
Okosstrandok a Balatonnál: a modernizációhoz kaptak segítséget a polgármesterek és strandvezetők a Balatoni Tudástár - Kék Hullám Zászló konferencián. Fotó: Balatoni Szövetség

De milyen legyen a jövő strandja?

Ezek megvalósításához kaptak segítséget a tóparti polgármesterek és strandvezetők a Balatoni Szövetség szervezésében megvalósuló Balatoni Tudástár - Kék Hullám Zászló konferencián. A nyári turisztikai szezon végeztével összegezték a Kék Hullám strandminősítő rendszer tapasztalatait a Balatoni Szövetség tagjai: a tóparti települések vezetői. A Balatoni Tudástár - Kék Hullám Zászló konferencián olyan kérdéseket vizsgáltak meg, mint a strandok akadálymentesítése, a családbarát szempontok érvényesítése a fürdőhelyeken, az ökológiai szemlélet és a strandi digitális megoldások.

Okosstrandok a Balatonnál – erről szólt a konferencia.   Illusztráció: Balatoni Szövetség

Okosstrandok a Balatonnál: Mitől okos egy strand?

Ezt a kérdést tette fel előadásának nyitányaként Szabó Zoltán, szakértő, a Jegyvasarlas.hu Zrt. vezérigazgatója, s persze meg is válaszolta a kérdést: "modern, technológiai megoldásokkal felszerelt strandot jelent, amely a látogatók kényelmét, biztonságát, élményét és a fenntarthatóságot szolgálja digitális és automatizált rendszerekkel."

Fotó: Balatoni Szövetség

Digitális fellegek a balatoni strandok felett

Az általános tapasztalat az, hogy a balatoni strandok online jelenlétét még fejleszteni kell. 47 Kék Hullám Zászló minősítéssel rendelkező fürdőhely közül mindössze négynek van saját, önálló honlapja, 43 strand csak aloldalként szerepel a települési weboldalon. 16 fürdőhely van csak jelen van a közösségi médiában, és csak tíz balatoni fürdőhelyre lehet online is jegyet venni. A strandok több mint negyven százalékának nincsen idegen nyelvű oldala, hangzott el a Balatoni Szövetség konferenciáján. A szakértő prezentációjában hangsúlyozta, hogy a Kék Hullám Zászlós strandok több mint 80 százalékán nincs lehetőség arra, hogy a vendégek online váltsák meg a belépőjegyet.

De még ha van is online jegy, az sem könnyíti meg jelentősen a belépést. Egyetlen strandon sem lehet belépni személyzeti segítség nélkül, QR-kódos kapuval.

A felmérés célja természetesen nem az volt, hogy negatív képet fessenek a balatoni fürdőhelyekről, hanem hogy az üzemeltetők segítséget kapjanak abban, hogyan tudják okosítani a strandokat.

Ilyen lehet a jövő modern strandja

"Alapvető elvárás, hogy minden fizetős strandnak legyen mobilbarát weboldala, legalább egy idegen nyelvű verziója, friss, aktuális információ minden felületen, aktív közösségi média jelenlét, online jegyvásárlás és beléptetés"- összegezte Szabó Zoltán.

Ezeken túlmenően olyan extra megoldásokkal is előrukkolhatnak a strandok, mint például hogy online módon tudjanak napágyat, sporteszközöket bérelni a vendégek, látható legyen a fürdőhely foglaltsága valós időben a weboldalon, valamint hogy interaktív, digitális strandtérkép segítse a tájékozódást.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu