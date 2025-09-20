Jönnek az okosstrandok a Balatonra? Online napágyfoglalás, digitális térkép és QR-kódos kapu

Mindezek megválaszolásában olyan digitális megoldások segíthetik a strandüzemeltetőket, amelyek még nem nagyon ismertek a balatoni fürdőhelyeken. Okosstrandok a Balatonnál - ez egyelőre a jövő zenéje, hiszen sok strandnak még honlapja sincs.

Okosstrandok a Balatonnál: a modernizációhoz kaptak segítséget a polgármesterek és strandvezetők a Balatoni Tudástár - Kék Hullám Zászló konferencián. Fotó: Balatoni Szövetség

De milyen legyen a jövő strandja?

Ezek megvalósításához kaptak segítséget a tóparti polgármesterek és strandvezetők a Balatoni Szövetség szervezésében megvalósuló Balatoni Tudástár - Kék Hullám Zászló konferencián. A nyári turisztikai szezon végeztével összegezték a Kék Hullám strandminősítő rendszer tapasztalatait a Balatoni Szövetség tagjai: a tóparti települések vezetői. A Balatoni Tudástár - Kék Hullám Zászló konferencián olyan kérdéseket vizsgáltak meg, mint a strandok akadálymentesítése, a családbarát szempontok érvényesítése a fürdőhelyeken, az ökológiai szemlélet és a strandi digitális megoldások.

Okosstrandok a Balatonnál – erről szólt a konferencia. Illusztráció: Balatoni Szövetség

Okosstrandok a Balatonnál: Mitől okos egy strand?

Ezt a kérdést tette fel előadásának nyitányaként Szabó Zoltán, szakértő, a Jegyvasarlas.hu Zrt. vezérigazgatója, s persze meg is válaszolta a kérdést: "modern, technológiai megoldásokkal felszerelt strandot jelent, amely a látogatók kényelmét, biztonságát, élményét és a fenntarthatóságot szolgálja digitális és automatizált rendszerekkel."

Fotó: Balatoni Szövetség

Digitális fellegek a balatoni strandok felett

Az általános tapasztalat az, hogy a balatoni strandok online jelenlétét még fejleszteni kell. 47 Kék Hullám Zászló minősítéssel rendelkező fürdőhely közül mindössze négynek van saját, önálló honlapja, 43 strand csak aloldalként szerepel a települési weboldalon. 16 fürdőhely van csak jelen van a közösségi médiában, és csak tíz balatoni fürdőhelyre lehet online is jegyet venni. A strandok több mint negyven százalékának nincsen idegen nyelvű oldala, hangzott el a Balatoni Szövetség konferenciáján. A szakértő prezentációjában hangsúlyozta, hogy a Kék Hullám Zászlós strandok több mint 80 százalékán nincs lehetőség arra, hogy a vendégek online váltsák meg a belépőjegyet.

De még ha van is online jegy, az sem könnyíti meg jelentősen a belépést. Egyetlen strandon sem lehet belépni személyzeti segítség nélkül, QR-kódos kapuval.