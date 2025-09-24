szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalaegerszegi Járásbíróság

1 órája

Ezért ne küldd el a „micsodádról” a fotókat! „Aranyásó” férfi nőnek adta ki magát, 9 milliót csalt ki

Címkék#számla#pénz#bűncselekmény

A férfi női társkereső profilt készített, zsarolt, majd lebukott. Folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntette és más bűncselekmények vádja miatt tárgyal a Zalaegerszegi Járásbíróság szeptember 24-én, szerdán és 25-én, csütörtökön. A vádlottak és tanúk kihallgatása várható.

Zaol.hu
Ezért ne küldd el a „micsodádról” a fotókat! „Aranyásó” férfi nőnek adta ki magát, 9 milliót csalt ki

Bírósági tárgyalás lett a leleményes zsarolásból.

Forrás: ZH

A vád szerint a Nyíregyháza környékén élő I. rendű vádlott 2021 novemberében elhatározta, hogy társkereső oldalakon hamis női profilokon keresztül lép kapcsolatba férfiakkal, akiktől intim fotókat kér, hogy aztán ezekkel zsarolni tudja őket, közölte a Zalaegerszegi Törvényszék. A vádlott a chat beszélgetések során megszerezte a telefonszámukat is, majd miután elküldték a képeket, ügyvédnek kiadva magát valótlanul azt állította, hogy ezeket idegenek felhasználták, s ezért ellenük büntetőeljárás indulhat. 

A férfi felajánlotta a sértetteknek, hogy meghatározott összeg ellenében segít nekik elkerülni a hátrányos jogkövetkezményeket. Mivel az érintettek hittek a vádlottnak és tartottak a következményektől, kisebb-nagyobb összegeket fizettek neki. Az átutalások a II. rendű vádlott számlájára érkeztek, ezek eredetéről a nőnek kezdetben nem volt tudomása, idővel azonban megtudta, hogy a pénz bűncselekményből származik. Az I. rendű vádlott összesen 8 sértettnek mintegy 9 millió forint kárt okozott. 

 



 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu