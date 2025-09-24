Ezért ne küldd el a „micsodádról” a fotókat! „Aranyásó” férfi nőnek adta ki magát, 9 milliót csalt ki

A vád szerint a Nyíregyháza környékén élő I. rendű vádlott 2021 novemberében elhatározta, hogy társkereső oldalakon hamis női profilokon keresztül lép kapcsolatba férfiakkal, akiktől intim fotókat kér, hogy aztán ezekkel zsarolni tudja őket, közölte a Zalaegerszegi Törvényszék. A vádlott a chat beszélgetések során megszerezte a telefonszámukat is, majd miután elküldték a képeket, ügyvédnek kiadva magát valótlanul azt állította, hogy ezeket idegenek felhasználták, s ezért ellenük büntetőeljárás indulhat.

A férfi felajánlotta a sértetteknek, hogy meghatározott összeg ellenében segít nekik elkerülni a hátrányos jogkövetkezményeket. Mivel az érintettek hittek a vádlottnak és tartottak a következményektől, kisebb-nagyobb összegeket fizettek neki. Az átutalások a II. rendű vádlott számlájára érkeztek, ezek eredetéről a nőnek kezdetben nem volt tudomása, idővel azonban megtudta, hogy a pénz bűncselekményből származik. Az I. rendű vádlott összesen 8 sértettnek mintegy 9 millió forint kárt okozott.