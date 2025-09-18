szeptember 18., csütörtök

Vonattal érkezett

1 órája

Szenzációs látogatás a zalai városban: a Nobel-díjas professzort ünnepelték

Címkék#Szent Györgyi Albert#Déli pályaudvar#múltidézés

Nagykanizsa olyan vasúti csomópont volt egykor, hogy több híresség is a zalai városon keresztül utazott. A Kataliszt blog korabeli forrásokra hivatkozva kiderítette, hogy Nobel-díjas tudós utazott az egyik vonaton. Hogy kiről van szó, arról cikkünkben olvashatnak.

Benedek Bálint
Vonat érkezik a nagykanizsai Csónakázó-tóhoz. Egy másik szerelvény a Nobel-díjas tudóst szállította

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

A Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert egyike volt azon magyar kutatóknak, akik a legnagyobb hatást gyakorolták a nemzetközi tudományos életre. Ő volt az első – és máig egyetlen – magyar tudós, aki hazai kutatásáért kapott természettudományos Nobel-díjat.

Nobel-díjas tudós
Az a korabeli fénykép, melyen Nobel-díjas tudós (jobbról) átveszi az elismerést Gusztáv svéd királytól
Fotó: Kataliszt Blog

Nobel-díjas tudós: az útlevél átvizsgálás során figyeltek fel rá

A Kataliszt Blog bejegyzését a Facebookon vettük észre. A blog a Zalai Közlöny 1938. január 8-i számából idézett. E szerint Szent-Györgyi professzor és felesége átutazott Nagykanizsán. Mint írták: tegnap délután a trieszti gyorsvonat ellenőrző rendőrtisztje, dr. Gánlay Béla fogalmazó rendes útlevél vizsgálatát végezte a vonaton. Az egyik házaspár is felmutatta útlevelét, amikor a személyi adatokból kitűnt, hogy Szent-Györgyi professzor, a Nobel-díj világhírű magyar nyertese és felesége utaznak át Nagykanizsán, svájci útjukról hazatérőben. Leányuk már korábban búcsúzott el tőlük, mert Cambridgeba utazott.

Köszöntötte a kanizsaiakat

A korabeli híradásokból kiderült: Csakhamar híre terjedt a peronon, hogy a világhírű magyar professzor hazautaztában ott van a vonaton. Harsány éljenzés hangzott fel a peronról, amely mindjobban erősödött, úgy, hogy Szent-Györgyi az ablakhoz lépett és megköszönte a kanizsaiak váratlan ovációját. Csakhamar nagyobb közönség jött össze Szent-Györgyiék kocsija előtt és mindaddig lelkesen éljeneztek, amíg a gyors nem folytatta útját Budapest felé. Budapesten a Déli pályaudvaron már a riporterek tömege várta és ostromolta a Szent-Györgyi párt, akikről felvételek tömegét készítették.

 

 

