Ünnepelt a Gébárti Népi Kézműves Alkotóház

41 perce

Ihaj-csuhaj, néptánc, pásztorélet, spanyolozás – így sereglett össze a népművészet minden ága (galéria, videó)

Címkék#pásztorélet#néptánc#népzene#rendezvény#Zaol videó#népművészet ünnep

Programkavalkád fogadta a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházhoz érkezőket szombat délután. Az érdeklődők a népművészet ünnepének részesei lehettek a pásztorhagyományok, a népi mesterségek bemutatása, a néptáncegyüttesek fellépése és a kézműves foglalkozások által.

Antal Lívia
Ihaj-csuhaj, néptánc, pásztorélet, spanyolozás – így sereglett össze a népművészet minden ága (galéria, videó)

A népművészet ünnepén 15 néptáncegyüttes lépett fel. Képünkön Kerka Táncegyüttes fiataljai

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A népművészet ünnepén több program valósult meg egyszerre a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban és annak udvarán. Kiss-Molnár István intézményegység-vezető elmondta, hogy a Pásztorhagyományok Napja rendezvényüket előbbre hozták egy héttel, és összevonták az őszi Nyitott Műhelygalériák Napjával, továbbá csatlakoztak a teljes Kárpát-medencét felölelő, 200 helyszínen megvalósuló Sereglés 2025. rendezvénysorozathoz. Ennek lényege egyfajta monitoring, visszacsatolás a nagyközönség számára is, miután hazai és a határon túli magyar tárgyalkotó népművészek, a népzenével, néptánccal foglalkozó szervezetek a Csoóri Sándor Alap támogatásával működnek az utóbbi nyolc évben. 

A népművészet ünnepe a gébárti kézművesházban
A népművészet ünnepén 15 néptáncegyüttes lépett fel. Képünkön Kerka Táncegyüttes fiataljai 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Népművészet mesterségbemutatókkal

A népművészet ünnepén a Binkó és Kisbinkó Táncegyüttesek, a Kerka Táncegyüttes, a Penderülj Tánckör, a Szentgrót Táncegyüttes, a Boróka és Kisboróka Táncegyüttesek, a Cserta Táncegyüttes, a Szélrózsa Tánckör, az Ezüstlile és Kislile Néptánccsoportok, a Zalai Táncegyüttes, a Zalai Táncegyüttes Kisutánpótlás csoportja, a Zalai Táncegyüttes Nagyutánpótlás csoportja és a Szarkaláb Táncegyüttes lépett fel. 

A népművészet ünnepe a gébárti kézművesházban
Mesterségbemutatók színesítették a rendezvényt. A látogatók többek között a spanyolozással és a szarufaragással ismerkedhettek meg, mint a pásztorművészet két ágával.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Ők a néptánc örömét mutatták be, míg a népi iparművészek különféle mesterségeket. Így a látogatók többek között megismerhették a spanyolozást, ami a pásztorművészetben kedvelt díszítőeljárás. A fából és szaruból készült tárgyakon egyformán alkalmazták. Megismerhették a szarufaragás technikáját, ami szintén egy speciális ága a magyar pásztorművészetnek. A szomszédos Kovács Stúdió szintén aznap tartotta szakkörét, ahol a kézi kovácsolás mesterségébe tekinthettek bele.

A népművészet ünnepe a gébárti kézművesházban
A népi játszóházban többféle foglalatosság várta a gyerekeket.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Játszóház és kóstoló pásztoréletekből

A népi játszóházi foglalkozások keretében bőrkarkötő-készítése, disznó és makk nemezelése, hangkeltők faragása fűzfából és bürökből, agyagbirka készítése és agyagozás várta a gyerekeket. Kirakodó vásár színesítette a rendezvényt és persze kóstoló pásztortarhonyából, pásztorlevesből és prószából. A szombat délutáni rendezvényen bebizonyosodott, hogy a népművészet, népi kultúra összetartó közösségi élmény is a generációk számára.

A népművészet ünnepén a gébárti kézműves alkotóházban

Fotók: Antal Lívia

 

