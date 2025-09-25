1 órája
Egy ismert tévés sztárkertésztől tanulhatunk: Zalából egy budapesti erkélyig (galéria)
Tizenötezer követővel rendelkezik már a közösségi oldalon, két évvel ezelőtt írtunk a gellénházi plébániatemplom mellett kialakított bemutató kertjéről. Németh Benjámin kertművész, okleves tájépítész lelkesen ad kertépítési ötleteket például az „Egy kertművész vlogol” című platformon, miközben Szomoru Miklóssal együtt családi házak zöldfelületeit tervezi, előadásokat tart, valamint a Spektrum Home Álomkertek című legújabb epizódjaiban felel Sütő Enikő kérdéseire.
Németh Benjámin kertművész Sütő Enikővel a Spektrum Home májusi forgatásán
A színes évelő őszirózsák most Németh Benjámin kertművész utolsó bejegyzésének témái, ahogy írja, a vénasszonyok nyara igazán kedvez a rovarmágnes és strapabíró lágyszárú növényeknek. Még arra is tippet kapunk, hogy a gyorsan terjedő Aster ageratoides faj helyett inkább az Aster dumosus vagy Aster novae-angliae fajt ültessük. A gellénházi származású, ám jelenleg a forgalmas, nyüzsgő Budapesten élő tájépítészt telefonon értük el, s éppen egy, a Deák-könyvtár által szervezett csoportot vezettek körbe Szomoru Miklós pilisszentkereszti bemutatókertjében. Előttük pár nappal az Apátfa Kő- és Kertcentrum delegáltjait látták vendégül. A gellénházi templomkert két év alatt gyönyörűen fejlődött, mondta, idén például csepegtető rendszert építettek ki, mivel nem tud jelen lenni 200 kilométeres távolságból, ám a növények igénylik a rendszeres öntözést a nagy nyári melegben.
– Tavaly már nagyon hosszú aszályos időszakot éltünk meg, s a kétszer 100 négyzetméteres kertet életben kell tartani folyamatosan. Azt is megtapasztaltam, hogy mi emberek nem uralhatjuk a természetet. Néhány növény nem érezte jól magát, elpusztult, ezt tudomásul vettem – vallotta be a tájépítész. – Másik, hogy a kártevőket sem tudom mindig nyakon csípni. Az elmúlt hetekben a csapadékkal együtt sajnos a meztelen csigák újra megérkeztek. Szerencse, hogy már nincs olyan növény, amit szeretnek. Például nem ültetek bíbor kasvirágot vagy őszi napfényvirágot, mert megeszik. Jelenleg a csigáknak nem kedvező, jobbára merev falú, szöszös növények pompáznak a díszágyásokban. Másik bosszúság volt, hogy első évben mintegy 300 tulipánhagymát ültettem, ám sajnos a pockok és más talajlakó emlősök szépen elfogyasztották. Helyettük tavaly ősszel nárciszt ültettem, azok talán kibírják a távoli gondoskodást.
Németh Benjámin kertművész izgalmas kihívást kapott: télkert az új projekt
Németh Benjámin kert iránt szeretete a fővárosban sem maradt el, kis erkélyén nevelget dísznövényeket virágládákban. Furcsa mód a Kerepesi temetőt ugyancsak fel szokta keresni, ahol a különleges és nagy faállomány között töltődik fel. Ezenkívül sok időt tölt Szomoru Miklós kertészmérnök pilisszentkereszti birodalmában, a télkert kialakítását bízták rá. A télen szebben díszítő édenkert most fog először bemutatkozni, igazi kihívás volt, mondta Benjámin.
– Olyan egyedeket válogattam, amelyek a hideg hónapokban mutatnak szebben – folyatta a kertművész. – Öt dombra ültettünk több mint 25 díszfát, sok lomblevelű örökzöld díszcserjét és sok-sok lágyszárú évelőt. Zalához hasonlóan itt is kevés a csapadék, szélsőségesen oszlik el, egyre nehezebb az időjárást kiszámítani.
S ha már az időjárás szóba került, óhatatlan, hogy rákérdezzünk: milyen kertépítési ötleteket ad egy szakember, amikor láthatóan szélsőségesek az évszakok. Bármilyen furcsa,
- a szárazság és a tartós meleg levegő,
- csapadékhiány
- vagy az intenzív viharok mellett
- az egyre erősebb az UV-sugárzás jelent gondot. Ezért fontos kérdés, hogy mit ültessünk a kertbe.
– Mi magunk is azt tapasztaljuk, hogy több, nyáron ültetett növény tönkrement, kiégett. Igyekszünk a károkat enyhíteni például mulcsolással, biostimulánsokat, így huminsavat, algakivonatokat használtunk, saját növényi nyesedékből csalánlé vagy éppen fekete nadálytő oldatot készítettünk, azok oldatával permeteztünk. Ezen módszerekkel tarthatóak meg a inkább őszi időszakban telepített dísznövények.
Mit ültessünk a kertbe? Az erős napfény gondot okozhat
Németh Benjámin kertművész számára nagyon fontos az ismeretterjesztés. A zalai templomi bemutatókertbe az ország minden területéről érkeznek lelkes követők, s a zalaegerszegi könyvtári előadásuk ugyancsak nagy siker volt. A fiatalember egyébként szeptember 26-án, pénteken is várja az érdeklődőket az Apátfa Kő- és Kertcentrumban, ahol a klímaváltozást tűrő, bíró díszfák, díszcserjék lesz a téma. A Zalai Hírlap olvasóinak annyit elárult, hogy az egyre melegedő éghajlatnak köszönhetően olyan növények maradnak meg a kertekben és virulnak, amik eddig nem: ilyen a füge, a kivi, illetve a dísznövények közül egyre több ültethető ki – természetesen télen növényi nyesedékkel betakarva –, ami eddig nem. Például a szerelemvirág, a kínai selyemmirtusz vagy az olajfa.
– Az olajfáknál azért vigyázzunk, mert a komoly fagyok olykor-olykor visszatérhetnek, nem folyamatosan tűnnek el. Viszont az erős UV-sugárzás miatt is védekeznünk kell, így egyre több kertben látni a zöld hálókat. Például a bugás hortenziák vagy a muskátli levele, szirma égett meg, de a paradicsom sem menekült nyáron. Termelők mutattak fotókat, hogy az egyrétegű hálókat ma már kettő, illetve három rétegben feszítik ki a növények fölé, óvva azokat a napégéstől – árulta el a szakember.
A beszélgetés végén megtudtuk azt is, az ötödik évada látható Spektrum Home Álomkertek című sorozatában kapott tájépítész szakértőként idén helyet Németh Benjámin. Ezúttal az osztrák Kittenberger élménykertből jelentkeztek több adásban. A felvett tíz részt a csatorna a közelmúltban tűzte műsorra, s később többször megismétli.
A zalai Németh Benjámin több ezreknek ad kertépítési ötleteketFotók: ZH
Édenkert a templom mellett