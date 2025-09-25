Egy ismert tévés sztárkertésztől tanulhatunk: Zalából egy budapesti erkélyig (galéria)

A színes évelő őszirózsák most Németh Benjámin kertművész utolsó bejegyzésének témái, ahogy írja, a vénasszonyok nyara igazán kedvez a rovarmágnes és strapabíró lágyszárú növényeknek. Még arra is tippet kapunk, hogy a gyorsan terjedő Aster ageratoides faj helyett inkább az Aster dumosus vagy Aster novae-angliae fajt ültessük. A gellénházi származású, ám jelenleg a forgalmas, nyüzsgő Budapesten élő tájépítészt telefonon értük el, s éppen egy, a Deák-könyvtár által szervezett csoportot vezettek körbe Szomoru Miklós pilisszentkereszti bemutatókertjében. Előttük pár nappal az Apátfa Kő- és Kertcentrum delegáltjait látták vendégül. A gellénházi templomkert két év alatt gyönyörűen fejlődött, mondta, idén például csepegtető rendszert építettek ki, mivel nem tud jelen lenni 200 kilométeres távolságból, ám a növények igénylik a rendszeres öntözést a nagy nyári melegben.

A gellénházi templomkertből indult Németh Benjámin kertművész ismertsége.

Forrás: Németh Benjámin

– Tavaly már nagyon hosszú aszályos időszakot éltünk meg, s a kétszer 100 négyzetméteres kertet életben kell tartani folyamatosan. Azt is megtapasztaltam, hogy mi emberek nem uralhatjuk a természetet. Néhány növény nem érezte jól magát, elpusztult, ezt tudomásul vettem – vallotta be a tájépítész. – Másik, hogy a kártevőket sem tudom mindig nyakon csípni. Az elmúlt hetekben a csapadékkal együtt sajnos a meztelen csigák újra megérkeztek. Szerencse, hogy már nincs olyan növény, amit szeretnek. Például nem ültetek bíbor kasvirágot vagy őszi napfényvirágot, mert megeszik. Jelenleg a csigáknak nem kedvező, jobbára merev falú, szöszös növények pompáznak a díszágyásokban. Másik bosszúság volt, hogy első évben mintegy 300 tulipánhagymát ültettem, ám sajnos a pockok és más talajlakó emlősök szépen elfogyasztották. Helyettük tavaly ősszel nárciszt ültettem, azok talán kibírják a távoli gondoskodást.

Németh Benjámin kertművész izgalmas kihívást kapott: télkert az új projekt

Németh Benjámin kert iránt szeretete a fővárosban sem maradt el, kis erkélyén nevelget dísznövényeket virágládákban. Furcsa mód a Kerepesi temetőt ugyancsak fel szokta keresni, ahol a különleges és nagy faállomány között töltődik fel. Ezenkívül sok időt tölt Szomoru Miklós kertészmérnök pilisszentkereszti birodalmában, a télkert kialakítását bízták rá. A télen szebben díszítő édenkert most fog először bemutatkozni, igazi kihívás volt, mondta Benjámin.