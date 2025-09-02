szeptember 2., kedd

Súlyos hiányosságok

1 órája

Több mint 55 tonna ismeretlen eredetű mézet vont ki a Nébih a forgalomból

Címkék#méz#méhész#Nébih#jogszabály#dokumentáció

Súlyos élelmiszerbiztonsági hiányosságokat tárt fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy budapesti raktárban, ahol ellenőrei mintegy 55 tonna mézet kényszerültek kivonni a forgalomból. Az eljárás és a bírság kiszabása még folyamatban van, írja közleményében a Nébih.

Keszán-Dopita Tünde

Az ellenőrzés során a Nébih szakemberei egy nagyméretű raktárhelyiségben 198 darab, egyenként bruttó 300 kilogrammos, lezárt fémhordót találtak. A tartályokon nem szerepelt gyártói címke, csak filccel írt sorszám és nyomtatott számkódok voltak, amelyek jelentését az üzemeltető sem tudta megmagyarázni. 

Nébih ellenőrzés
A hivatalosan működő méhészetekben alapvető a részletes dokumentáció vezetése és az ellenőrzéseken történő részvétel.
Fotó: kolderal / Forrás:  Getty Images

A Nébih szakemberei méznek tűnő, ismeretlen eredetű anyagot találtak

A vállalkozó elmondása szerint a tárolókban méz volt, egy véletlenszerűen kiválasztott fémhordót felnyitva abban valóban méznek tűnő, kissé kikristályosodott anyag volt található. 

A raktárban a fémhordókon kívül nem élelmiszer jellegű termékek is voltak, például gombok, USB-elosztók és izzók. Az üzemeltető bemutatott dokumentumai nem tették lehetővé a jogszabályban előírt nyomonkövetést, így a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősült.

Az ügyfél elmondása szerint a hordók 2024 decemberében, bartell-üzlet során kerültek hozzá. A vizsgálat során kiderült, hogy a vállalkozó nem működtet a jogszabály által előírt HACCP és önellenőrzési rendszert, és nincs érvényes szerződése az állati melléktermékek elszállítására, valamint a rágcsáló- és rovarirtás sem igazolt.

Németh Norbert misefai méhész megerősítette, minden esetben követniük kell a hivatalos dokumentációk vezetésére vonatkozó jogszabályokat, ez alapvető a működésük során. „Épp nemrég estem át én is egy ellenőrzésen. A mézek bevizsgálása is bevált gyakorlat, ezért a hivatalos méhészek körében szinte kizárt, hogy egy méz bizonytalan eredetű lenne. A kistermelői tevékenységem éves megújítása során is rengeteg információt kell rögzítenem. Ráadásul a Méhegészségügyi nyilvántartási könyv vezetése során szinte pontról pontra követhető a napi munkám", erősíti meg Németh Norbert, akinek méhészete több zalai és környékbeli neves szálloda, étterem és cukrászda számára szállítja a mézet.

Az összes érintett termék, amelyet az ellenőrzés felfedett – több mint 55 tonna –, nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, nem használható fel, és hatósági zárlat alá került, áll a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleményében.
 

 

