Az esős idő minden szempontból jókor érkezett

2 órája

Nébih: szeptember 1-től megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom

Címkék#tüz#Nébih Erdészeti Igazgatósága#tilalom tűzveszély#tűzgyújtási tilalom

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) szakmai javaslata alapján 2025. szeptember 1-én megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. A Nébih azonban óvatosságra is int.

Keszán-Dopita Tünde

Szeptember 1-jétől országosan feloldják a tűzgyújtási tilalmat – jelentette be a Nébih. Nyolc vármegye lakóinak azonban még várniuk kell a könnyítésekre.

Nébih sajtóközlemény
Nébih: 2025. szeptember 1-én megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom. 
Fotó: Carlos Sanchez Pereyra / Forrás: Getty images

Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt olyannyira csökkent a tűzveszély, hogy az erdőkben felhalmozódott holt biomassza nagy része is átnedvesedhetett.

Jó tudni viszont, hogy nyolc vármegye kivételével lép életbe a feloldás! Ahol a csapadék továbbra sem volt elegendő, ott továbbra is érvényben marad a tilalom. Az érintett vármegyék: Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Nébih: a veszély nem múlt el!

A Nébih közleménye kiemeli: a tilalom országos visszavonása ellenére, a tűzveszély nem szűnt meg. Az aszály következtében továbbra is nagy mennyiségű halott növényi anyag halmozódott fel az erdőkben, és az erdőtalaj jelentős része vízhiányos. Ezért még mindig körültekintő magatartást kérnek a lakosságtól, különösen erdők és száraz növényzettel borított területek közelében.

A HungaroMet előrejelzése szerint még további csapadék várható:

A tűzgyújtási tilalom elrendelésének és feloldásának mechanizmusa mögött a szakmai háttér is komoly: a Nébih Erdészeti Igazgatósága (EI) mindennap értékeli a meteorológiai viszonyokat, az erdő élő és holt biomasszájának nedvességtartalmát, valamint a kialakuló tüzek gyakoriságát; ez alapján dönt – BM OKF-fel együtt – arról, hogy következő nap szükséges-e a tilalom fenntartása vagy annak visszavonása.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) elrendelése vagy feloldása az erdőgazdálkodásért felelős miniszter jogkörébe tartozik, de a döntést minden esetben alapos egyeztetések előzik meg, és hivatalos honlapokon (pl. erdotuz.hu

 

 

