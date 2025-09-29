szeptember 29., hétfő

Szabályok

2 órája

Mindennap látjuk, de csak bosszankodunk – tudod, hogy megbüntethetnek, ha így használod a nappali menetfényt?

Beköszöntött az ősz, korábban sötétedik és egyre inkább számítani kell ködös időre, ezzel együtt rosszabb látási viszonyokra az utakon. Akár komoly bírság is lehet a vége, ha csak a nappali menetfény világítást használjuk az autón.

Korosa Titanilla

A KRESZ szerint tilos, ha a nappali menetfény világítást csak egy fényszóró biztosítja. De mi is a nappali menetfény és mikor elég a használata az utakon? Ma már minden új autóban kötelező a motor beindításával automatikusan működő nappali menetfény. Ennek ellenére sok járművet látni az utakon, amelyeknél csak az egyik első lámpa ég. 

nappali menetfény
Szakértőt kérdeztünk a nappali menetfény szabályos használatáról.
Fotó: Archív/Pezzetta

Mikor elég a nappali menetfény?

Egy zalaegerszegi gépjárművezető-szakoktatót kérdeztünk arról, hogyan szabályos a nappali menetfény használata.

- A nappali menetfény azonnal bekapcsol, ha gyújtást adunk az autóra, de csak a jármű elejére van felszerelve, a hátuljára nem - magyarázta. - Ezt nappal, jó látási viszonyok mellett lehet használni, és ha ilyennel fel van szerelve az autónk, akkor a tompított fényszórót nem kötelező használni sem lakott területen belül, sem azon kívül. Abban az esetben viszont, ha a fényviszonyok rosszabbá válnak, esik az eső, köd van, erős szürkület vagy esik a hó, akkor az autót ki kell világítani. Ilyenkor nem elég a nappali menetfény, kell a tompított fényszóró is, ami világít elöl és hátul, vagyis járművünk jól látható lesz az úton. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tompított fényszórónál a jobb és bal oldali lámpának is kötelezően világítania kell. Az újabb autók pedig rendelkeznek olyan funkcióval, hogy érzékelik, ha a külső fényviszonyok romlani kezdenek és automatikusan kapcsolják a fényszórót, viszont csak akkor, ha a sofőr a lámpakapcsolót ezen a beállításon használja, vagyis figyelni kell arra, hogy ez a funkció ne legyen kikapcsolva. 

Hogyan használják a sofőrök a nappali menetfényt?

A  gépjárművezető-szakoktató arról is beszélt, hogy sokan bíznak a nappali menetfény használatában, vannak, akik még este, sötétben is. Ez szabálytalan, balesetveszélyes.

A Police.hu szerint számtalan karambol elkerülhető lenne, ha korlátozott látási viszonyok között a sofőrök mindig a kötelezően előírt tompított fényszórót használnák, amely előre és hátrafelé is biztosítja a jármű láthatóságát. A KRESZ 44. § (1) kimondja: a forgalomban részt vevő járművet éjszaka és rossz látási viszonyok között ki kell világítani. Ha a világítás egyik oldalon nem működik, az nemcsak a balesetveszélyt növeli, hanem komoly bírságot is vonhat maga után. A Haon írta meg, hogy a hatóság akár több tízezer forintos büntetést is kiszabhat.

A világítás más szempontból is problémás

A szakoktató szerint további probléma, hogy vannak, akik sötétben vakon közlekednek, elfelejtenek lámpát kapcsolni, mert mikor elindulnak, még világos van, vagy jó a közvilágítás, de közben besötétedik, ám mégsem kapcsolnak lámpát. További probléma a közlekedésben a ködfényszóró használata. Ezt a lámpát sokan használják jó látási viszonyok között, pedig ilyenkor nem tanácsos ezzel világítani, mert elvakítja a szemből vagy mögöttünk érkezőt. A ködlámpát csak sűrű ködben, esőben, hóesésben kapcsoljuk fel. 

 

