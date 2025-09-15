Nápolyi módra ünneplik még a lisztet is: Zalából ez az egyetlen pizzéria csatlakozott az országos kezdeményezéshez

A Nápolyi pizzériák éjszakája rendezvénysorozat honlapja egy kis történeti áttekintéssel indít: az olaszországi Nápoly város védőszentje a vértanúhalált halt néhai püspök San Gennaro (Szent Januáriusz), kinek fiolában őrzött vére először 313-ban vált újra folyékonnyá a Santa Maria Assunta-katedrálisban. Minden év szeptember 19-e óriási vallási és persze világi fieszta Nápolyban, amikor ezt a vérmisztériumot ünneplik, és azért fohászkodnak, hogy a következő év is szerencsét hozzon Campania fővárosának.

A Nápolyi pizzériák éjszakája rendezvénysorozat egyetlen zalai pizzériája A Pizza Sztori Kanizsa lesz

Fotó: A Pizza Sztori Kanizsa/Facebook

Nápolyi pizzériák éjszakája: a stílus rajongóinak találkozója

A Nápolyt éltető hagyományt 2023-ban hozták el először Magyarországra, a Nápolyi Pizzériák Éjszakája nevű országos pizza-fieszta segítségével.

A Nápolyi pizzériák éjszakáján már harmadik éve ünneplik a lisztet, a pizzát, a pizzakészítőket és a hagyományt. Egész országot megmozgató fiesztát tartanak, ahol több ezer pizza sül és összetalálkoznak a nápolyi stílus rajongói. Zalából kizárólag a nagykanizsai A Pizza Sztori Kanizsa csatlakozott a fiesztához, 17 és 22 óra között lehet meglátogatni a helyet. Bár a pizzéria Facebook-oldalán hozzátették: mivel ezen az estén szinte biztosan telt ház és kígyózó sorok lesznek, javasolják, hogy az érdeklődők biztosítsák a helyüket telefonos foglalással.

Egy kivételes pizza Olaszországból, most hasonló finomságokat lehet majd megkóstolni Nagykanizsán is

Fotó: archív/Benedek Bálint

50 százalékos kedvezménnyel kínálják klasszikus pizzáikat:

Marinara

Margherita

Cotto

Ez egy közösségi este

Ahogy a szervezők írták: ez egy közösségi este, nem akciós tömegpizzázás – arról szól, hogy együtt ünnepeljenek és köszönetet mondjanak a hazai pizzásoknak, akik minden egyes nap bizonyítják, hogy méltó képviselői a Nápolyból induló, sok munkával járó hagyománynak. Ők a csökkentett árú remekművekkel köszönik meg a vendégeknek az érdeklődést és hűséget.