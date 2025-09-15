szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

2 órája

Nápolyi módra ünneplik még a lisztet is: Zalából ez az egyetlen pizzéria csatlakozott az országos kezdeményezéshez

Címkék#Nápolyi Pizzériák Éjszakája#pizza#hagyomány

Zala vármegyéből egyetlen pizzéria csatlakozott egy nagyszabású eseményhez. Hogy melyik zalai városban érdemes a Nápolyi pizzériák éjszakája rendezvényt felkeresni szeptember 19-én, cikkünkből kiderül.

Benedek Bálint
Nápolyi módra ünneplik még a lisztet is: Zalából ez az egyetlen pizzéria csatlakozott az országos kezdeményezéshez

A Nápolyi pizzériák éjszakája rendezvénysorozat egyetlen zalai állomása Nagykanizsán lesz. A képen parmezán sajtok sorakoznak egy pármai üzemben Olaszországban

Fotó: archív/Benedek Bálint

A Nápolyi pizzériák éjszakája rendezvénysorozat honlapja egy kis történeti áttekintéssel indít: az olaszországi Nápoly város védőszentje a vértanúhalált halt néhai püspök San Gennaro (Szent Januáriusz), kinek fiolában őrzött vére először 313-ban vált újra folyékonnyá a Santa Maria Assunta-katedrálisban. Minden év szeptember 19-e óriási vallási és persze világi fieszta Nápolyban, amikor ezt a vérmisztériumot ünneplik, és azért fohászkodnak, hogy a következő év is szerencsét hozzon Campania fővárosának.

Nápolyi pizzériák éjszakája
A Nápolyi pizzériák éjszakája rendezvénysorozat egyetlen zalai pizzériája A Pizza Sztori Kanizsa lesz
Fotó: A Pizza Sztori Kanizsa/Facebook

Nápolyi pizzériák éjszakája: a stílus rajongóinak találkozója

A Nápolyt éltető hagyományt 2023-ban hozták el először Magyarországra, a Nápolyi Pizzériák Éjszakája nevű országos pizza-fieszta segítségével.

A Nápolyi pizzériák éjszakáján már harmadik éve ünneplik a lisztet, a pizzát, a pizzakészítőket és a hagyományt. Egész országot megmozgató fiesztát tartanak, ahol több ezer pizza sül és összetalálkoznak a nápolyi stílus rajongói. Zalából kizárólag a nagykanizsai A Pizza Sztori Kanizsa csatlakozott a fiesztához, 17 és 22 óra között lehet meglátogatni a helyet. Bár a pizzéria Facebook-oldalán hozzátették: mivel ezen az estén szinte biztosan telt ház és kígyózó sorok lesznek, javasolják, hogy az érdeklődők biztosítsák a helyüket telefonos foglalással.

Nápolyi pizzériák éjszakája
Egy kivételes pizza Olaszországból, most hasonló finomságokat lehet majd megkóstolni Nagykanizsán is
Fotó: archív/Benedek Bálint

50 százalékos kedvezménnyel kínálják klasszikus pizzáikat:

  • Marinara
  • Margherita
  • Cotto

Ez egy közösségi este

Ahogy a szervezők írták: ez egy közösségi este, nem akciós tömegpizzázás – arról szól, hogy együtt ünnepeljenek és köszönetet mondjanak a hazai pizzásoknak, akik minden egyes nap bizonyítják, hogy méltó képviselői a Nápolyból induló, sok munkával járó hagyománynak. Ők a csökkentett árú remekművekkel köszönik meg a vendégeknek az érdeklődést és hűséget.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu