Fennakadások várhatók ennek a szolgáltatónak az internetes rendszerében. Mutatjuk mikor!

Az MVM internetes oldalán figyelmezteti az ügyfeleit, hogy szeptember 19-én, pénteken 22 órától 21-e, vasárnap este 22 óráig felületük korlátozottan lesz elérhető. A közleményükben hozzátették: szeptember 20-án, szombaton délelőtt 10 órától délután 16 óráig az E.ON-hálózatok területén a megszokottnál lassabban kerül az előre fizetős mérőbe a megvásárolt árammennyiség azoknak, akiknek okosmérője van. Mindkét esetben a lakosság megértését és türelmét kérik.