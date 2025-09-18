Készüljön fel!
1 órája
Fennakadások várhatók ennek a szolgáltatónak az internetes rendszerében. Mutatjuk mikor!
Az MVM internetes oldala rendszerkarbantartást tart szeptember 19-én péntektől egészen szeptember 21-én vasárnapig. Hogy ez idő alatt mi történik, arról portálunk cikkében olvashatnak.
Illusztráció: Pexels
Az MVM internetes oldalán figyelmezteti az ügyfeleit, hogy szeptember 19-én, pénteken 22 órától 21-e, vasárnap este 22 óráig felületük korlátozottan lesz elérhető. A közleményükben hozzátették: szeptember 20-án, szombaton délelőtt 10 órától délután 16 óráig az E.ON-hálózatok területén a megszokottnál lassabban kerül az előre fizetős mérőbe a megvásárolt árammennyiség azoknak, akiknek okosmérője van. Mindkét esetben a lakosság megértését és türelmét kérik.
