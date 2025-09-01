20 perce
Ki lesz a község kulturális motorja? – pályázat intézményvezetői posztra
Vonyarcvashegy új kulturális vezetőt keres, aki lendületet adhat a közösségi életnek. Az önkormányzat pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető pozíciójára, amely 2025. november 1-jétől 2030 őszéig kínál lehetőséget a helyi kulturális élet alakítására.
Milyen feladatok várják a vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét?
Az intézmény élén álló vezető nem csupán adminisztratív munkát végez: ő felel a ház és a könyvtár működésének teljes szervezéséért és irányításáért. Koordinálja a programokat, gondoskodik a költségvetés betartásáról, képviseli az intézményt, és együttműködik az önkormányzat mellett a helyi civil szervezetekkel és közösségekkel.
Feladata lesz a közösségi és kulturális élet fellendítése: rendezvények szervezése, amatőr alkotó- és művelődési csoportok támogatása, valamint a hagyományőrzés és az ismeretszerzés elősegítése.
Kik jelentkezhetnek?
A pozíció betöltéséhez felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség szükséges, de elfogadott a nem szakirányú diploma is, amennyiben azt kiegészíti felsőfokú szakirányú képesítés. További elvárás a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
Előnyt jelenthet a „B” kategóriás jogosítvány, az irodai szoftverek magabiztos használata, idegennyelv-ismeret (kiemelten német vagy angol), valamint legalább három év szakmai és vezetői tapasztalat.
Mire számíthat a nyertes pályázó?
A sikeres jelentkező teljes munkaidőben, kötetlen munkarendben dolgozhat, a munkaszerződés pedig három hónapos próbaidőt tartalmaz. A javadalmazásról a Munka Törvénykönyvének keretei között, a felek közötti megegyezés alapján születik döntés.
A kinevezett intézményvezető 2030 őszéig töltheti be a tisztséget, de a megbízás lejártát követően akár kulturális munkakörben, határozatlan időre is folytathatja munkáját a település intézményében.
Hogyan lehet jelentkezni?
A pályázat benyújtásának határideje 2025. szeptember 30.
A jelentkezőknek részletes szakmai önéletrajzot, vezetői programot és a szükséges végzettségeket, tapasztalatokat igazoló dokumentumokat kell beadniuk.
A pályázatot elektronikus úton a [email protected] címre kell beküldeni.
