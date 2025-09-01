Ki lesz a község kulturális motorja? – pályázat intézményvezetői posztra

Új korszak előtt áll Vonyarcvashegy kulturális élete: a település önkormányzata pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői posztjára. Az a szakember, aki elnyeri a megbízást, 2025. november 1-jétől 2030. október 31-ig formálhatja és vezetheti a község kulturális életének egyik legfontosabb bázisát.

Vonyarcvashegy önkormányzata pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői posztjára

Milyen feladatok várják a vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét?

Az intézmény élén álló vezető nem csupán adminisztratív munkát végez: ő felel a ház és a könyvtár működésének teljes szervezéséért és irányításáért. Koordinálja a programokat, gondoskodik a költségvetés betartásáról, képviseli az intézményt, és együttműködik az önkormányzat mellett a helyi civil szervezetekkel és közösségekkel.

Feladata lesz a közösségi és kulturális élet fellendítése: rendezvények szervezése, amatőr alkotó- és művelődési csoportok támogatása, valamint a hagyományőrzés és az ismeretszerzés elősegítése.

Kik jelentkezhetnek?

A pozíció betöltéséhez felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség szükséges, de elfogadott a nem szakirányú diploma is, amennyiben azt kiegészíti felsőfokú szakirányú képesítés. További elvárás a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

Előnyt jelenthet a „B” kategóriás jogosítvány, az irodai szoftverek magabiztos használata, idegennyelv-ismeret (kiemelten német vagy angol), valamint legalább három év szakmai és vezetői tapasztalat.

Mire számíthat a nyertes pályázó?

A sikeres jelentkező teljes munkaidőben, kötetlen munkarendben dolgozhat, a munkaszerződés pedig három hónapos próbaidőt tartalmaz. A javadalmazásról a Munka Törvénykönyvének keretei között, a felek közötti megegyezés alapján születik döntés.

A kinevezett intézményvezető 2030 őszéig töltheti be a tisztséget, de a megbízás lejártát követően akár kulturális munkakörben, határozatlan időre is folytathatja munkáját a település intézményében.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázat benyújtásának határideje 2025. szeptember 30.

A jelentkezőknek részletes szakmai önéletrajzot, vezetői programot és a szükséges végzettségeket, tapasztalatokat igazoló dokumentumokat kell beadniuk.

A pályázatot elektronikus úton a [email protected] címre kell beküldeni.