szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

23°
+24
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Intézményvezető kerestetik

1 órája

Ki lesz a község kulturális motorja? – pályázat intézményvezetői posztra

Címkék#vonyarcvashegy#Művelődési Ház és Könyvtár#intézményvezetői pályázat

Vonyarcvashegy új kulturális vezetőt keres, aki lendületet adhat a közösségi életnek. Az önkormányzat pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető pozíciójára, amely 2025. november 1-jétől 2030 őszéig kínál lehetőséget a helyi kulturális élet alakítására.

Mészáros Annarózsa

Új korszak előtt áll Vonyarcvashegy kulturális élete: a település önkormányzata pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői posztjára. Az a szakember, aki elnyeri a megbízást, 2025. november 1-jétől 2030. október 31-ig formálhatja és vezetheti a község kulturális életének egyik legfontosabb bázisát.

Vonyarcvashegy önkormányzata pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői posztjára
Vonyarcvashegy önkormányzata pályázatot hirdet a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői posztjára
Forrás:  Getty Images

Milyen feladatok várják a vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét?

Az intézmény élén álló vezető nem csupán adminisztratív munkát végez: ő felel a ház és a könyvtár működésének teljes szervezéséért és irányításáért. Koordinálja a programokat, gondoskodik a költségvetés betartásáról, képviseli az intézményt, és együttműködik az önkormányzat mellett a helyi civil szervezetekkel és közösségekkel.
Feladata lesz a közösségi és kulturális élet fellendítése: rendezvények szervezése, amatőr alkotó- és művelődési csoportok támogatása, valamint a hagyományőrzés és az ismeretszerzés elősegítése.

Kik jelentkezhetnek?

A pozíció betöltéséhez felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség szükséges, de elfogadott a nem szakirányú diploma is, amennyiben azt kiegészíti felsőfokú szakirányú képesítés. További elvárás a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

Előnyt jelenthet a „B” kategóriás jogosítvány, az irodai szoftverek magabiztos használata, idegennyelv-ismeret (kiemelten német vagy angol), valamint legalább három év szakmai és vezetői tapasztalat.

Mire számíthat a nyertes pályázó?

A sikeres jelentkező teljes munkaidőben, kötetlen munkarendben dolgozhat, a munkaszerződés pedig három hónapos próbaidőt tartalmaz. A javadalmazásról a Munka Törvénykönyvének keretei között, a felek közötti megegyezés alapján születik döntés.

A kinevezett intézményvezető 2030 őszéig töltheti be a tisztséget, de a megbízás lejártát követően akár kulturális munkakörben, határozatlan időre is folytathatja munkáját a település intézményében.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázat benyújtásának határideje 2025. szeptember 30.
A jelentkezőknek részletes szakmai önéletrajzot, vezetői programot és a szükséges végzettségeket, tapasztalatokat igazoló dokumentumokat kell beadniuk.

A pályázatot elektronikus úton a [email protected] címre kell beküldeni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu