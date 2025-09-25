15 perce
Műszaki vizsga 2025: miért fizetünk már 40–50 ezret, és miért nem áll meg itt a végösszeg?
A műszaki vizsga díja február 1-jétől jelentősen megnőtt, a korábbi 16 290 forintról 26 700 forintra emelkedett a díj az M1 kategóriájú, átlagos személyautók esetében. Hogy mit takar pontosan a műszaki vizsga, azt portálunk állandó szakértője, Moór Attila, a nagykanizsai Moór Autó egyik tulajdonosa és szervizvezetője részletezte.
Moór Attila a műszaki vizsga követelményeiről beszélt
Fotó: Szakony Attila
A műszaki vizsga díja februártól tehát jelentősen emelkedett, és a költségek itt nem állnak meg. Erre az összegre még rájön az adott autószerviz díja, ahol a vizsgát elvégzik, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén van.
Műszaki vizsga: csak ellenőrzés?
Moór Attila elmondta: a járművek műszaki vizsgája hivatalos megfogalmazásban időszakos vizsgálatot jelent. A forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségét ellenőrzik. Ennek a célja, hogy a felelős vizsgabiztos egy szakszerű, erre a célra kialakított vizsgálóállomáson, a megfelelő eszközökkel megvizsgálja és eldöntse, hogy a jármű részt vehet-e közúti forgalomban.
A műszaki vizsga főbb vizsgálati területei:
- jármű azonosítók (alvázszám, motorszám, egyedi azonosítók)
- fékrendszer,
- futóművek, kormányzás,
- világító berendezések,
- kezelőszervek,
- szélvédő, üvegek,
- kipufogórendszer,
- karosszéria,
- alváz,
- kipufogógáz elemzés.
Eloszlattuk a tévhitet?
– Ezzel egy tévhitet el is oszlattunk, vagyis a műszakin nem javítanak, s nem is állítanak az autón – fogalmazott Moór Attila. – Ebből az következik, hogy ha biztosak akarunk lenni autónk sikeres műszakijában, előtte célszerű és egyben költségkímélő szakműhelyben átvizsgáltatni autónkat. Sikertelen vizsga esetén is van fizetendőnk a vizsgaállomáson. A közlekedésbiztonsági ellenőrzéssel és felkészítéssel együtt célszerű, ha az autót üzembiztonsági és állapotmegőrző céllal is górcső alá vetetjük. A karbantartási folyamatok elvégzésével, a még időben feltárt hibák alacsonyabb költségű javításával bosszúságot, illetve időt és ami a legfontosabb, pénzt spórolunk.
Néhány szervizben segítenek...
Hozzátette: vannak olyan szervizek, ahol a teljes körű műszaki átvizsgálás a fenti ellenőrzéseket egy, 40 pontos átvizsgálási folyamattal, nyomtatott ellenőrző listával és munkalappal végzik.
