Drágaság

15 perce

Műszaki vizsga 2025: miért fizetünk már 40–50 ezret, és miért nem áll meg itt a végösszeg?

Címkék#Moór Attila#motorszám#autószerviz#alvázszám

A műszaki vizsga díja február 1-jétől jelentősen megnőtt, a korábbi 16 290 forintról 26 700 forintra emelkedett a díj az M1 kategóriájú, átlagos személyautók esetében. Hogy mit takar pontosan a műszaki vizsga, azt portálunk állandó szakértője, Moór Attila, a nagykanizsai Moór Autó egyik tulajdonosa és szervizvezetője részletezte.

Benedek Bálint
Moór Attila a műszaki vizsga követelményeiről beszélt

Fotó: Szakony Attila

A műszaki vizsga díja februártól tehát jelentősen emelkedett, és a költségek itt nem állnak meg. Erre az összegre még rájön az adott autószerviz díja, ahol a vizsgát elvégzik, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén van.

műszaki vizsga
Műszaki vizsga előtt ajánlott az alapos átvizsgálás, a képen Bátorfi Barnabás a fék állapotát ellenőrzi
Fotó: Szakony Attila

Műszaki vizsga: csak ellenőrzés?

Moór Attila elmondta: a járművek műszaki vizsgája hivatalos megfogalmazásban időszakos vizsgálatot jelent. A forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségét ellenőrzik. Ennek a  célja, hogy a felelős vizsgabiztos egy szakszerű, erre a célra kialakított vizsgálóállomáson, a megfelelő eszközökkel megvizsgálja és eldöntse, hogy a jármű részt vehet-e közúti forgalomban.

műszaki vizsga
Kovács Balázs gömbfejet cserélt
Fotó: Szakony Attila

A műszaki vizsga főbb vizsgálati területei:

  • jármű azonosítók (alvázszám, motorszám, egyedi azonosítók)
  • fékrendszer,
  • futóművek, kormányzás,
  • világító berendezések,
  • kezelőszervek,
  • szélvédő, üvegek,
  • kipufogórendszer,
  • karosszéria,
  • alváz,
  • kipufogógáz elemzés.

Eloszlattuk a tévhitet?

– Ezzel egy tévhitet el is oszlattunk, vagyis a műszakin nem javítanak, s nem is állítanak az autón – fogalmazott Moór Attila. – Ebből az következik, hogy ha biztosak akarunk lenni autónk sikeres műszakijában, előtte célszerű és egyben költségkímélő szakműhelyben átvizsgáltatni autónkat. Sikertelen vizsga esetén is van fizetendőnk a vizsgaállomáson. A közlekedésbiztonsági ellenőrzéssel és felkészítéssel együtt célszerű, ha az autót üzembiztonsági és állapotmegőrző céllal is górcső alá vetetjük. A karbantartási folyamatok elvégzésével, a még időben feltárt hibák alacsonyabb költségű javításával bosszúságot, illetve időt és ami a legfontosabb, pénzt spórolunk.

Néhány szervizben segítenek...

Hozzátette: vannak olyan szervizek, ahol a teljes körű műszaki átvizsgálás a fenti ellenőrzéseket egy, 40 pontos átvizsgálási folyamattal, nyomtatott ellenőrző listával és munkalappal végzik.

 

