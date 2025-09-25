Műszaki vizsga 2025: miért fizetünk már 40–50 ezret, és miért nem áll meg itt a végösszeg?

A műszaki vizsga díja februártól tehát jelentősen emelkedett, és a költségek itt nem állnak meg. Erre az összegre még rájön az adott autószerviz díja, ahol a vizsgát elvégzik, így a végösszeg valahol 40-50 ezer forint környékén van.

Műszaki vizsga előtt ajánlott az alapos átvizsgálás, a képen Bátorfi Barnabás a fék állapotát ellenőrzi

Műszaki vizsga: csak ellenőrzés?

Moór Attila elmondta: a járművek műszaki vizsgája hivatalos megfogalmazásban időszakos vizsgálatot jelent. A forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségét ellenőrzik. Ennek a célja, hogy a felelős vizsgabiztos egy szakszerű, erre a célra kialakított vizsgálóállomáson, a megfelelő eszközökkel megvizsgálja és eldöntse, hogy a jármű részt vehet-e közúti forgalomban.

Kovács Balázs gömbfejet cserélt

A műszaki vizsga főbb vizsgálati területei:

jármű azonosítók (alvázszám, motorszám, egyedi azonosítók)

fékrendszer,

futóművek, kormányzás,

világító berendezések,

kezelőszervek,

szélvédő, üvegek,

kipufogórendszer,

karosszéria,

alváz,

kipufogógáz elemzés.

Eloszlattuk a tévhitet?

– Ezzel egy tévhitet el is oszlattunk, vagyis a műszakin nem javítanak, s nem is állítanak az autón – fogalmazott Moór Attila. – Ebből az következik, hogy ha biztosak akarunk lenni autónk sikeres műszakijában, előtte célszerű és egyben költségkímélő szakműhelyben átvizsgáltatni autónkat. Sikertelen vizsga esetén is van fizetendőnk a vizsgaállomáson. A közlekedésbiztonsági ellenőrzéssel és felkészítéssel együtt célszerű, ha az autót üzembiztonsági és állapotmegőrző céllal is górcső alá vetetjük. A karbantartási folyamatok elvégzésével, a még időben feltárt hibák alacsonyabb költségű javításával bosszúságot, illetve időt és ami a legfontosabb, pénzt spórolunk.

Néhány szervizben segítenek...

Hozzátette: vannak olyan szervizek, ahol a teljes körű műszaki átvizsgálás a fenti ellenőrzéseket egy, 40 pontos átvizsgálási folyamattal, nyomtatott ellenőrző listával és munkalappal végzik.