Falunap

43 perce

Mi szem-szájnak ingere... – Élményparkká változott a zalai település futballpályája

Nemcsak az időpontja, hanem a helyszíne is megváltozott a dél-zalai térség egyik legjelentősebb közösségi rendezvényének. A muraszemenyei falunapot idén első alkalommal a község futballpályáján, az Ady utca végén szervezték meg.

Gyuricza Ferenc

Az egész napos program főzőversennyel indult, míg a délután folyamán kulturális bemutatókkal folytatódott a rendezvény. A muraszemenyei falunap emellett élménypark jelleget is öltött, hiszen kézműves és interaktív játékok, gólyalábazási lehetőség, népi játszótér és játszóház várta az érdeklődőket. A fellépők közt voltak a letenyei alapfokú művészeti iskola növendékei, az ugyancsak a dél-zalai városból érkezett Mura mazsorett csoport, a Kangoo Jumps nagykanizsai csapata, a stand up és gyermekműsorral műsorral egyaránt a közönség elé álló Szép Bence, a hastáncos Michalovics Mónika, az énekes Domján Róbert, valamint a térség egyik legkedveltebb zenés formációja, a Pacsirták együttes is. 

A muraszemenyei falunap egyik fellépője, az énekes Domján Róbert
A muraszemenyei falunap egyik fellépője, az énekes Domján Róbert
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

