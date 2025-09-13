Mi szem-szájnak ingere... – Élményparkká változott a zalai település futballpályája

Az egész napos program főzőversennyel indult, míg a délután folyamán kulturális bemutatókkal folytatódott a rendezvény. A muraszemenyei falunap emellett élménypark jelleget is öltött, hiszen kézműves és interaktív játékok, gólyalábazási lehetőség, népi játszótér és játszóház várta az érdeklődőket. A fellépők közt voltak a letenyei alapfokú művészeti iskola növendékei, az ugyancsak a dél-zalai városból érkezett Mura mazsorett csoport, a Kangoo Jumps nagykanizsai csapata, a stand up és gyermekműsorral műsorral egyaránt a közönség elé álló Szép Bence, a hastáncos Michalovics Mónika, az énekes Domján Róbert, valamint a térség egyik legkedveltebb zenés formációja, a Pacsirták együttes is.

A muraszemenyei falunap egyik fellépője, az énekes Domján Róbert

Fotó: Gyuricza Ferenc