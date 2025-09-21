Nem csak a bajnoki meccs hozott izgalmakat a sportpályán a dél-zalai településen

Megújult a sportöltöző Murakeresztúron, vasárnap megtartották az avatóünnepséget a Felsőrajk elleni bajnoki mérkőzés előtt.

Murakeresztúr labdarúgói és a vendégek az avatón

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Murakeresztúr - pezsgő futballélet

A murakeresztúri sportegyesület kötelékében az U7-es korosztálytól a felnőttekig mintegy 100 játékos rúgja a bőrt. Az ünnepségen Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere, a sportegyesület elnöke beszélt az újabb infrastruktúra-fejlesztésről. Elmondta, hogy a murakeresztúri futballélet működés nagyban függ a támogatóktól, akik vannak szép számban, köszönetet is mondott nekik a segítségért. De van is mit támogatni, hiszen működik az egyesület gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, akik itt fociznak.

A futball a legnépszerűbb sportág a világon, több mint 200 országban űzik. Nem véletlenül, hiszen bárhol játszható, a szabályai sem bonyolultak, így bárki könnyedén bekapcsolódhat. A Bajnokok Ligája, az Európa-és világbajnokág mérkőzéseit pedig a képernyők előtt milliók követik. De megy a foci kicsiben is, Zalában is, felnőttek és utánpótlás korú játékosok űzik a labdát a pályákon, csillogó szemű kisfiúk álmodnak arról, hogy akkora sztárok lesznek, mint Szoboszlai Dominik. Hogy ez megvalósuljon, ahhoz kell persze tehetség, de infrastruktúra is. Dél-Zala egyik településén most az utóbbi feltételeken sikerült javítani.

A murakeresztúri sportöltöző épületét kibővítették, megújították. Ennek előkészítése két éve kezdődött, majd a fizikai munkát az utóbbi egy évben végezték el segítők, illetve helyi és környékbeli vállalkozók közreműködésével. Korábban műfüves pálya is létesült, így összesen mintegy 100 millió forintot költöttek a sportfejlesztésre a dél-zalai településen.

Részt vett az eseményen Szekeres Szabolcs, a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala vármegyei igazgatója is, aki arról beszélt, hogy a labdarúgó szövetség egyik legfontosabb feladata az utánpótlás növelése, a létszám megtartása. Ahhoz, hogy a gyerekek focizni kezdjenek és a sportágnál maradjanak, ahhoz kellenek elhivatott szakemberek, támogatók, szülők és olyan körülményeket kell teremteni a klubokkal, ahova a gyerekek örömmel mennek. Murakeresztúron mindez megvalósult.