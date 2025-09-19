„Megjött a PopiShop, ez itt a tuti most, rakd ki a táblát, rakd ki a táskát!” - ez a tíz figyelemfelkeltő zene közül az egyik. Kismamák, nyugdíjasok, éppen a szabadságon otthon lévők, illetve mindazok örülhetnek a látványos mozgóbolt kisteherautójának, akiknek településén nem üzemel élelmiszerüzlet. Nem kell mást tenni, mint a cég webshop oldalán leadni a rendelést, s már házhoz is érkezik a megadott időben az élelmiszercsomag. Érdekesség, hogy a vásárlók külön PopiShop táblát kaptak, így a kapuba kitéve a bolti eladók már messziről látják, hogy hol kell megállniuk. 2018 októberében indultak az első autók, majd a 3 darabos flotta mára 21 autós hálózattá bővült, jelenleg 32 alkalmazottal dolgoznak. A kollégák Somogy, Baranya, Vas és Zala kisfalvait keresik fel, s nemsokára Győr-Moson-Sopron vármegyében is találkozhatnak a PopiShop mozgóboltjaival. Az autószerelő képzettséggel rendelkező Török Péter a cég alapítója, aki sokáig vállalkozóként zöldséges volt, innen eredt a mozgóbolt ötlete. Mindent a maga erejéből ért el, nem kapott soha semmilyen pályázati támogatást. Régebben jóval több volt a bevétel, mára elszaladtak az árak, több a költség, mondta, ám inkább előremenekül, ez a filozófiája. Nem dolgozik nagy haszonkulccsal, teszi hozzá.

A PopiShop mozgóbolt nagy segítség a kis falvaknak. A Nyugat-Dunántúlon mintegy 500 települést keresnek fel hétfőtől péntekig. A háttérben Banczik Balázs és Gigler István bolti eladó.

Fotó: Pezzetta Umberto

A mozgó abc, amiben több száz termék található

- Az utcai árusítás hátránya, hogy minden nap ki-be kellett pakolni, s olyan autót kerestem, ami megkönnyíti a munkámat. Egy pékhálózattól vásároltam az első ilyen gépkocsit, majd később egy másik cégtől érkezett a többi. 2021-ben alapítottam a Veres Time Kft.-t, s mára meghatározó szereplővé váltunk a mozgóbolti értékesítés piacán – felelte érdeklődésünkre az alapító.

Török Péter hozzátette, a kiszámíthatóságuk és az alacsonyabb áraik miatt szeretik őket a vásárlók. Annyit elárult, hogy az Interspar árait veszik mindig alapul, fölé soha nem mennek. A saját igények alapján átalakított, felszerelt PopiShop autókban friss pék- és hentesáru, tejtermék, mintegy 400 -féle árucikk található.

- Ügyelünk a frissességre, a minőségre. A mozgóboltokat külön feltöltőautók követik, így délután ugyanúgy friss pékáruhoz jutnak a vevők. Éjszaka az öt telephelyet töltjük fel. Siófoktól Pécsig, a nyugati határmentén át a Balaton északi partjáig összesen 500 településen haladunk át, nagyjából délután 3 óráig. Amikor voltak gyárak, üzemek, akkor jóval korábban indultunk, most reggel fél 7-kor kezdjük a műszakot. Elmondhatjuk, hogy saját törzsvásárlóink vannak, tudjuk, hogy mikor és hol találkozunk Teri nénivel, Józsi bácsival – felelte Péter.