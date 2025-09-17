85 évesen is fitten! Zalaegerszegen receptre írják fel a tornát (galéria, videó)

A torna legidősebb résztvevője, a zalaegerszegi Fazekas Béláné 85 évet meghazudtoló frissességgel és odafigyeléssel végezte az amúgy nagyon hasznos, izmokat és ízületeket kimozgató gyakorlatokat. Elárulta, hogy 21 éve él egyedül, csak magára számíthat, így minden aktív és közösségi foglalkozás létfontosságú számára. A hölgy egyébként rendszeresen jár csontritkulást megelőző és meridián tornára. Mellette a 74 éves egerszegi nyugdíjas, Zsigáné Aczél Zsuzsa figyelt az oktatóra. Szeretne minél többet otthon gyakorolni, hiszen könnyen tanulhatók a mozdulatok. Juditot ismeri, bízik benne, ezért érkezett. A mozgás instruktor nem ismeretlen az olvasók előtt, hiszen többször olvashattunk róla, senior táncot oktat, az idősek hónapja rendezvényeinek aktív résztvevője. Az Egészség Egyesület elnöke három éves kora óta, azaz immáron 70 esztendeje mozog, sportol, s ötven éve népszerűsíti az egészségmegőrzést. Most a Mozgás receptre programhoz kapcsolódott.

Ilyen könnyű a Mozgás receptre zalaegerszegi foglalkozása, fitten tart mindenkit. Elől jobbra a 85 éves Fazekas Béláné, mellette balra a 74 éves Zsigáné Aczél Zsuzsa. Fotó: Pezzetta Umberto

- Nem csak hölgyeket várunk, hiszen a férfiaknak is karban kell tartani magukat. Nagyon fontos, hogy az idősek mozgékonysága, egyensúlyérzéke megmaradjon, folyamatosan tornáztatni kell az ízületeiket – felelte érdeklődésünkre Judit. - 1976-ban kezdtem el ezeket a gyakorlatokat a tornáimon, s ahogy idősödtem, magam is tapasztaltam, hogy mi segít leginkább. „A kortalanság titka” című könyvben – dr. Harkány Éva és Nyakas Gyulánéval együtt szerkesztettük - van egy melléklet, ami a negyven év felettieknek szól. A MOSA Alapítvány elnöke, Monspart Zsolt ajánlotta, hogy írjam meg a 70 év felettieknek szóló részt. A gyakorlatokat saját magamon próbáltam ki, majd többen kérdezték, hogy hány kilogrammot fogytam. Feleltem, hogy semmit, csak kicsit átalakult az izomzatom, a testem. Ezek a gyakorlatok már nyomtatott formában is elérhetők.

A Mozgás receptre progamhoz többen csatlakoztak Zalaegerszegen

Judit felhívja a figyelmet, hogy a résztvevők nyugodtan sétáljanak el a háziorvoshoz, s kérjék receptre a foglalkozást, így kedvezményesebb a fitten tartó, karbantartó mozgásos program. A Mozgás receptre országos kezdeményezést a Magyar Életmód Orvostani Társaság dolgozta ki a települési önkormányzatok bevonásával. A program az Aktív Magyarország és a NETA támogatásával valósul meg. Zalaegerszegen májusig 18 háziorvos, s szinte valamennyi fitnesz- és edzőterem csatlakozott. Egyik kiemelt helyszín az uszoda, ahova – a többi helyszínhez hasonlóan – ötven százalékos kedvezményes bérlet vásárolható.