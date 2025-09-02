Palackvisszaváltás: a MOHU a kisboltok javára döntött, de hogy érinti mindez a vásárlókat?

Szeptember elsejétől új díjszabás lép életbe a palackvisszaváltásban, amely alaposan felforgathatja a jelenlegi rendszert. A MOHU üvegvisszaváltási rendszere igazságosabb elosztást ígér, a nagyobb áruházláncok viszont komoly veszteséget látnak benne. A hírnek a vidéki kisboltok feltehetően jobban örülnek, írja a sonline.hu társportálunk. A változtatás lényege, hogy a 400 négyzetméter feletti boltok az eddigi 7,5 forint helyett csupán 3,5 forint kezelési díjat kapnak. A 200-400 négyzetméter közöttiek ugyanannyit, mint eddig, a 200 négyzetméter alatti boltok az eddigi 7,5 forint helyett 11,5 forintot, s a kézi visszaváltó pontok is a legutóbbi tarifát. A Pénzcentrum megkérdezte az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárát, Kozák Tamást, aki komoly aggályának adott hangot: kifogásolják ugyanis, hogy nem történt érdemi egyeztetés, a cég egyoldalúan módosította a szerződést.

Változott a MOHU üvegvisszaváltás rendszere. Az új tarifáknak a nagyobb áruházláncok nem örülnek.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

MOHU üvegvisszaváltás szeptembertől: más országokban is sávos

A MOHU válaszában felhívta a figyelmet: „eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a boltoknak kezelési díjként, az összeg jelentős részét a nagyobb láncok kapták, mivel a vásárlók a palackok és dobozok jelentős részét ilyen üzletekben váltják vissza.” A MOHU a kisboltoknak szeretne kedvezni a változással. Az új díjszabással szeretnék elérni ugyanis, hogy a valós költségeket jobban tükrözze a szeptember 1-jétől bevezetett rendszer. A nemzetközi példák alapján elmondható, hogy több országban szintén sávos, tehát boltméret és forgalomalapú díjakat alkalmaznak. Olyan ország is van, ahol egyáltalán nincs kezelési díj, s a üzletek az automaták működtetéséről várják a forgalomnövekedést.

Hogyan érinti a változás a vásárlókat?

Az olvasókat – köztük a zalaiakat - leginkább az érdekelheti, hogy a változás miként érinti a MOHU visszaváltó automata használatát. Egy zalaegerszegi LIDL áruházba tértünk be, ahol azt tapasztaltuk, hogy a cég szeptember 1-jén életbe lépett rendelete minket, földi halandókat nem érint. A betétdíjas palackok visszaváltása, azaz az 50 forintos visszaváltás Magyarországon egyébként elképesztő méreteket öltött. A Pénzcentrum portál arról ír, hogy jelenleg mintegy 3900 gépi visszaváltó automata mellett közel 1700 kézi visszaváltóhely üzemel. A REpont automaták európai szinten is kiemelkedő, körülbelül 95 százalékos rendelkezésre állással működnek. Ez azt jelenti, hogy a 3900 automata közül nagyjából 100-180 esetben lehetnek időszakos leállások.